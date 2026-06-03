Prevén que torneo impulse número de usuarios de Pase

Directivos de Pase y de Ángeles Verdes, ayer durante la firma de su convenio.

A unos días de que inicie el Mundial de Futbol 2026, Pase y Ángeles Verdes firmaron un convenio para que los usuarios del medio de pago electrónico tengan acceso a los servicios de asistencia vial a través de su aplicación móvil. Actualmente, cuatro millones de personas ya se encuentran registrados en la plataforma y se espera que, con la llegada de visitantes extranjeros, su uso se incremente. El servicio se otorgará en 233 carreteras a nivel nacional.

“A partir de hoy, todos los usuarios de Pase tendrán acceso a los servicios de Ángeles Verdes a través de nuestra aplicación móvil. Esta herramienta se une a la serie de soluciones que ya tenemos implementadas de asistencia en nuestro ecosistema de movilidad”, indicó Alexis Reséndiz, director general de Pase.

El Dato: La agrupación de los Ángeles Verdes fue creada el 15 de septiembre de 1960, con el objetivo de orientar, brindar asistencia telefónica y mecánica de emergencia.

El directivo destacó que se encuentra convencido que, si se fortalece la infraestructura de los servicios que ofrece Pase, entonces, se ayuda a las personas, “qué mejor que sea con un aliado como Ángeles Verdes que tiene toda esta trayectoria y esta trascendencia en el desarrollo de las autopistas del país”.

Añadió que, de concretarse la llegada de cinco millones de visitantes al país por el evento mundialista, también prevén que al menos el 20 por ciento se trasladará por carreteras, un incremento de dos o tres puntos porcentuales en los usuarios de vías estatales y federales.

36 mil Km de la red nacional es cubierta por la agrupación

Por su parte, Sandra Díaz Guevara, directora general de Servicios al Turista de Ángeles Verdes, mencionó que actualmente, se cubren 233 carreteras en el territorio nacional o alrededor de 24 mil kilómetros lineales; además, sostuvo que la firma del convenio permitirá hacer un cruce de información para identificar en qué zonas debe haber mayor presencia del cuerpo de asistencia. Y destacó que sólo en 2025 se atendieron 221 mil servicios que impactaron en 670 mil usuarios.

“Estas alianzas que se realizan el día de hoy, son el reflejo de todo lo que queremos hacer por México y por la seguridad de los turistas”, agregó.