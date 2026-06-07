Pemex investiga mancha aceitosa en Bahía de Manzanillo; descarta fuga de sus instalaciones

En seguimiento a la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúan los trabajos de monitoreo y verificación de las condiciones ambientales, tras recuperar el material.

El pasado 4 y 5 de junio, personal de Pemex, en coordinación con autoridades federales y estatales, realizaron inspecciones y recorridos, durante los que no se identificaron anomalías operativas, fugas ni evidencia que permita establecer, hasta el momento, una relación entre la infraestructura de la petrolera y lo observado en la bahía.

Asimismo, Pemex participa en las acciones de mitigación y limpieza mediante el suministro de barreras de contención, cordones oleofílicos, material absorbente y otros recursos, en coordinación con las autoridades.

En tanto, la Secretaría de Marina, a través del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM), interpuso una denuncia ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones para determinar el origen del material y, en su caso, se determinar las responsabilidades.

Adicionalmente, como parte de los procedimientos implementados por la Asipona Manzanillo, se establecieron recorridos de inspección y vigilancia marítima, así como monitoreos, con el objetivo de supervisar permanentemente la zona e identificar oportunamente cualquier situación que pudiera contravenir la normatividad vigente.

🔖 Tarjeta Informativa | Actualiza Pemex información sobre mancha aceitosa en Bahía de Manzanillo

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cehr