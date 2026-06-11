Proceso para transmitir partidos se complica: IP

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sostuvo que las empresas y negocios familiares agremiados tienen un esquema de precios con descuento para adquirir los derechos de transmisión de los partidos del Mundial, pero la contratación vía telefónica ha sido complicada; además, exhortó a las empresas a diseñar esquemas, licencias y precios que sean accesibles para las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Hemos visto que ha sido muy difícil la contratación. Es muy complicada la contratación, sobre todo tratándose de que ya va a iniciar el evento, ayer ya teníamos gente de nuestra organización haciendo la llamada al número especial que tenemos con IZZI Negocios y con SKY Business, y en todo el día nunca nos contestaron. No hubo forma de poder tener comunicación, de poder contactar a alguien”, indicó Octavio De la Torre, presidente nacional de la Concanaco Servytur.

El representante sectorial añadió que ya se busca implementar otro mecanismo, que no sea a través de la llamada telefónica, para que los comercios puedan contratar el servicio y obtengan la autorización correspondiente.

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Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) confirmó a La Razón que las licencias para transmitir los partidos en establecimientos comerciales van desde los cinco mil hasta los 22 mil pesos, dependiendo del aforo y por cada sucursal.

En ese sentido, el presidente nacional de la Concanaco Servytur admitió que, así como los afiliados a la Canirac tienen un esquema de pagos con descuento, la confederación y sus agremiados también tienen un beneficio similar.

“Esos esquemas que se establecen también son aplicables para el sector que representa nuestra organización, dentro del cual también hay restaurantes, hay agencias de servicio, hay estaciones de servicio, hay comercios y en todo caso, sí existe un catálogo de precios de acuerdo con el aforo”, agregó.