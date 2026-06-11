Sancionan con más de 500 mdp a inmobiliarias

ALGUNAS firmas de análisis refieren actualmente que la crisis del Covid-19 provocó la desaparición de 2 mil empresas constructoras y desarrolladoras en el país

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) sancionó con más de 500 millones de pesos a Grupo Danhos, Gicsa, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI, Aryba, a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) así como a personas físicas por establecer acuerdos ilegales para manipular precios en la renta de locales comerciales durante la pandemia.

“Durante la pandemia de Covid-19, las empresas sancionadas, se coordinaron para fijar descuentos máximos y para el no otorgamiento de estos para los inquilinos de los locales de sus centros comerciales”, indicó en un comunicado la CNA.

De acuerdo con el documento, las empresas señaladas se coordinaron para fijar precios de descuento máximo y para no otorgarlos a sus inquilinos en locales de sus centros comerciales, por lo que generaron un daño económico de alrededor de 404 millones de pesos.

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La Comisión sostuvo que pese al cierre de actividades que ocurrió durante la pandemia, la ley continuó vigente y las empresas señaladas no debieron coordinarse con sus competidores; y reconoció que las empresas sí pueden establecer descuentos y negociar con locatarios, pero no “coordinar el ofrecimiento de descuentos previamente acordados entre competidores”.

El organismo indicó que en el país, muchas de las personas dependen de la renta de espacios para ofrecer bienes y servicios, y que las prácticas anticompetitivas que realizaron las empresas inmobiliarias impactaron en el costo de los comercios, provocaron daño al empleo y se afectó a la población en general. “La Comisión Nacional Antimonopolio reafirma su compromiso de proteger la competencia en todos los sectores de la economía”, indicó.

Asimismo, indicó que las firmas podrán interponer medios de defensa en los tribunales especializados y la versión pública de las resoluciones del Pleno serán publicadas en el Portal de Resoluciones y Opiniones.