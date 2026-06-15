Alcohol informal, 36 veces más redituable que lo asignado a planes contra las adicciones

En México, el mercado informal de la industria de vinos y licores representa alrededor de 55 mil 688 millones de pesos, 36.4 veces más que el presupuesto que se le dio a los Servicios de Atención a la Salud Mental y a la Prevención de las Adicciones que fue de mil 527 millones de pesos para 2026, de acuerdo con información de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (Civyl), asociación que reúne a las compañías nacionales e internacionales que producen y comercializan este tipo de productos en México.

El Dato: En la primera semana de junio, en una fiesta de XV en Salamanca, Guanajuato, cuatro personas murieron por ingerir alcohol adulterado, de acuerdo con autoridades.

Actualmente, casi una de cada dos botellas de destilados que se venden en el país es informal; es decir, 44.2 por ciento de bebidas que, en algunos casos, sólo evaden impuestos, pero que en otros más graves son apócrifas o adulteradas.

De igual manera, el organismo refiere que este mercado ilícito representa una pérdida fiscal anual de 19 mil 500 millones de pesos, recursos suficientes para financiar programas sociales prioritarios.

BOTELLAS de dudosa procedencia, comercializadas en el tianguis de San Juan, ayer ı Foto: Cuahutli R. Badillo|La Razón

En los límites de Nezahualcóyotl y la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, se encuentra la Avenida Texcoco, vialidad donde cada domingo y en ambos sentidos se encuentra uno de los tianguis más extensos del país: el de San Juan. En ese lugar se comercializan casi todo tipo de productos como ropa, alimentos, medicamentos, zapatos, abarrotes, y también bebidas alcohólicas.

El Tip: La Civyl señala que para combatir la informalidad en bebidas no requiere de más impuestos, sino trazabilidad.

En un recorrido realizado por La Razón, se encontró un puesto que ofrecía bebidas alcohólicas cerradas: ocho botellas alineadas y ubicadas entre productos alimenticios de origen asiático y perfumes.

Uno de los vendedores dijo que la botella de vino tinto Don Simón tenía un precio de 100 pesos, dos pesos más costosa que en un supermercado, parecía aún estar sellada, pero ya con signos de maltrato; un vodka saborizado de la marca St. Nicolaus Grapefruit lo comercializaba en 70 pesos, ya “para que salga”; no obstante, el costo real puede ubicarse en nueve dólares o casi 155 pesos.

2 tipos de marbetes hay en México: electrónico y físico

BOTELLAS de dudosa procedencia, comercializadas en el tianguis de San Juan, ayer ı Foto: Cuahutli R. Badillo|La Razón

En el puesto también se ofrecía una botella de Ron Macollo blanco de origen nacional cuyo precio era de 100 pesos, o un vino blanco español Infinitus en 100 pesos; sin embargo, al hacer una búsqueda en Google, la etiqueta no es similar; y por último tres botellas de vino blanco espumoso Brumete, cada una en 130 pesos, y con claras señales de que la etiqueta que cubre la boca de la botella se encontraba falseada y cubierta con cinta transparente.

El vendedor aseguró que pese a que no todas las botellas contaban con marbete, las bebidas eran auténticas y que sólo tenía unas cuantas porque venderlas significaban un problema ya que se han incrementado los operativos en este tianguis, y en otros más como el de El Salado o Cárcel ubicado en la alcaldía Iztapalapa, muy cerca del metro Acatitla, de la Línea A.

9.6 mil mdp se recaudaron por IEPS a bebidas hasta abril

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el marbete es la etiqueta de control fiscal y sanitario que coloca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar que se tiene un producto legal y que éste tributó impuestos.

No obstante lo anterior, el Gobierno federal ha emitido información esporádica sobre esta problemática. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió a inicios de este mes una alerta sanitaria sobre la adulteración de bebidas alcohólicas de la empresa Diageo México, quien identificó una falsificación de productos Don Julio 70 y Buchanan’s Deluxe Blended Scotch Whisky Aged 12 Years.

11 por ciento bajó el ingreso del impuesto a bebidas

En el caso del tequila, la botella no tiene número de lote y el cintillo de seguridad está adherido al tapón con pegamento; mientras que, en el whisky, la etiqueta no corresponde con la que se comercializa en el país y el número de lote es reconocido, pero fue destinado a otro país.

“El consumo de los productos Don Julio 70, Tequila Añejo Cristalino y BUCHANAN’S DELUXE, Blended Scotch Whisky Aged 12 years, con las características antes señaladas, representan un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración ...”, indicó la Cofepris.

21.2 por ciento del alcohol apócrifo causa daños irreversibles

Asimismo, hizo una serie de recomendaciones a las personas para evitar la compra de bebidas que puedan ser falsificadas o adulteradas y que representan un daño para la salud. No obstante, es la única alerta que se encuentra en el portal de la Comisión en los últimos cinco años, la anterior data de octubre de 2016 cuando se informó de la realización de concursos y campeonatos que promovían el “consumo inmoderado o excesivo de bebidas alcohólicas”.

Civyl refirió que el mercado informal de bebidas destiladas crece 3.5 veces más rápido que el mercado formal, ya que mientras el mercado legal apenas aumentó 4.3 por ciento entre 2020 y 2023, el ilegal creció 15.1 por ciento en el mismo periodo.

REPORTE 301. En 2010, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), publicó su Reporte Especial 301 sobre propiedad intelectual e hizo una revisión de los “mercados notorios”, es decir, establecimientos físicos o digitales donde se vende mercancía que viola los derechos de propiedad intelectual (piratería), pero fue hasta 2025 que publicó un listado prioritario e identificó tres en México: El Santuario, Guadalajara, Jalisco; Mercado San Juan de Dios, Jalisco y Tepito, CDMX.

En abril, la USTR, pasó a México de la Lista de Vigilancia Prioritaria a la Lista de Vigilancia, destacó que el país dio “varios pasos” en materia de patentes y propiedad intelectual, pero mostró preocupación por un incremento en la piratería que viola derechos de autor.