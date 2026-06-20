Pactan exentar comisión al usar CorreosClic

OCTAVIO de la Torre y Violeta Abreu González, en firma de convenio, ayer.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) firmaron un convenio de colaboración para que afiliados al agrupamiento comercial tengan beneficios en exención de pago de comisiones por uso de CorreosClic, plataforma de compra y venta que se sirve de Correos de México para el envío de artículos.

En un comunicado, la confederación de cámaras comerciales refirió que esta colaboración amplía las oportunidades de venta, al tiempo que fortalece la presencia en el mercado digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del país.

Además, el convenio establece las bases operativas para regular aquellas empresas afiliadas a la Concanaco Servytur que utilicen CorreosClic, la plataforma digital de comercio electrónico de Sepomex, que forma parte de la estrategia de la confederación para incentivar el uso y normalizar la digitalización de negocios familiares.

El punto principal de este convenio es la exención de comisiones generadas por el uso de la plataforma, conforme a términos y condiciones vigentes, así como “bajo criterios de transparencia y cumplimiento normativo” de negocios, empresas y comercios asociados, detalló el agrupamiento de confederaciones.

“Esta medida permitirá que más micro, pequeñas y medianas empresas accedan a canales de comercio electrónico con menores costos de operación”, explicó la Concanaco Servytur en un comunicado.