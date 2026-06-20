Estiman 18% más costoso celebrar este Día del Padre

EN MÉXICO existen alrededor de 1.1 millones de padres jefes de familia, un segmento que participa activamente en la economía del país

Los obsequios habituales para celebrar del Día del Padre, que este año es conmemorado el domingo 21 de junio, presentan un incremento promedio de 18 por ciento en comparación con el año anterior, de acuerdo con estudio de mercado realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Entre los regalos más habituales, la agrupación comercial detalló que están las camisas y pantalones, que este año abarcan precios desde los 500 a mil 100 pesos, en comparación con 2025, cuando tuvieron un margen de costo entre 450 y mil pesos, en cotejo con información del año anterior de la misma alianza.

El Tip: El gasto promedio por hogar para este día ronda los dos mil 200 pesos, en combinación con el incremento en ingresos familiares y el encarecimiento de productos.

Para zapatos, la Anpec da cuenta su adquisición inicia en 600 y llega a mil 500 para 2026, mientras que el año anterior su precio rondó entre 500 a mil 400 pesos; accesorios como relojes, carteras, cinturones, lentes o lentes de sol, el sondeo de la alianza de comerciante señaló que el precio actual abarca desde 550 a mil 500 pesos, en comparación con el año anterior, cuando estos artículos oscilaron de 400 a mil 200 pesos.

En cuanto a la preparación hogareña para conmemorar este Día del Padre, con estimación de 10 personas, el cálculo rondó los dos mil 400 pesos, en consideración de una comida que incluya un platillo tradicional, las bebidas y un pastel sencillo; este mismo tipo de festejo, pero del año anterior, tuvo un costo de dos mil pesos.

22.1 millones de hombres se identifican como padres

Si esta celebración incluye una carne asada para el mismo número de personas, el costo aproximado aumenta a seis mil pesos, mientras que para el 2025, el cálculo de la Anpec rondó los cinco mil pesos.

En el caso de que la opción para conmemorar esta fecha sea el acudir a un restaurante, el precio aproximado es de ocho mil pesos, tomando en cuenta la misma estimación de 10 personas, lo que representa un incremento de mil pesos en comparación con el año anterior, cuando este desembolso fue cuantificado en siete mil pesos, aproximadamente.

“Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha que este año tendrá un ambiente particularmente mundialista. Mientras miles de familias mexicanas se reúnen para homenajear a papá, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá atractivos encuentros. Los hogares mexicanos buscarán festejar a los padres en medio de un entorno de creciente presión sobre el gasto familiar”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

DERRAMA TAMBIÉN AUMENTA. Durante la celebración de este Día del Padre serán generados 48 mil 500 millones de pesos a escala nacional, lo que representa un aumento de 7.0 por ciento respecto al año anterior, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), siendo los sectores con mayor beneficio los restaurantes, cafeterías y cines.