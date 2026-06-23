México pierde dinamismo en la llegada de las remesas

Desde hace dos años, México se convirtió en el país con menor dinamismo en la recepción de remesas en comparación con Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador, al registrar un ingreso acumulado anual de 62 mil 968 millones de dólares en abril, cifra por debajo del máximo histórico observado en noviembre de 2024, y que ascendió a 65 mil 255 millones de dólares, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), esta pérdida es por una reducción de la población inmigrante en Estados Unidos.

“En el periodo 2024-2026, México ha sido el país de los seis considerados con menor dinamismo de su ingreso por remesas. Al cierre de abril de 2026, su ingreso anual por remesas resultó de 62 mil 968 millones de dólares, inferior al pico alcanzado en noviembre de 2024 de 65 mil 255 millones de dólares”, indicó en un análisis el Cemla.

58 mil 868 millones de dólares llegaron al país en 2022

De acuerdo con el organismo, en 2024, Colombia fue el país que registró el mayor incremento anual en los ingresos por remesas con 17.4 por ciento; seguido de Guatemala, 8.6 por ciento; Honduras, 6.2 por ciento; República Dominicana, 5.9 por ciento; El Salvador, 3.6 por ciento y México en el último lugar con 2.7 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Programa Immex Maquilas suman pérdidas de empleos ante aranceles y menor demanda

En 2025, Honduras lideró con 25.3 por ciento anual; siguió Guatemala con 18.7 por ciento; El Salvador, con 17.8 por ciento; Colombia, 10.6 por ciento; República Dominicana, 10.3 por ciento y México tuvo una contracción de 3.9 por ciento.

Y en el periodo de enero a abril de 2026, Honduras lleva la delantera con 14.3 por ciento; Guatemala, 10.6 por ciento; El Salvador, 6.8 por ciento; Colombia, 5.3 por ciento; República Dominicana, 4.1 por ciento y México con sólo 2.6 por ciento de alza anual.

Envíos de connacionales ı Foto: Especial

El Cemla destacó que, “tal evolución refleja, entre otros factores, que en la última década el flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos fue negativo”, ya que en 2015 la población inmigrante era de alrededor de 11 millones 643 mil 298 personas, y en 2024 se notó una disminución de 499 mil 587 personas. Mientras que Guatemala tuvo un alza de 438 mil 91 o Colombia de 454 mil 249 individuos. México fue el único que tuvo saldo negativo.

“La pérdida de dinamismo de las remesas de México es notoria en el número de las transferencias recibidas, que es un reflejo del número de mexicanos que las envían desde Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, el organismo de análisis destacó que, si se compara el ingreso de remesas de 2015 con el acumulado de enero a abril de 2026 de los seis países, se registró un incremento de 178 por ciento, al pasar de 49 mil 563 millones de dólares a 137 mil 577 millones de dólares; no obstante, pese a que México es el principal beneficiario respecto de las otras naciones, en una década también es el de menor dinamismo en la llegada de divisas.

“En 10 años, el dinamismo de las remesas fue importante para los seis países, pero fue mayor en Guatemala, Honduras y Colombia con crecimientos considerables de 319, 241.5 y 168.7 por ciento, respectivamente. Mientras que México sólo creció 148.1 por ciento”, agregó.

El dinamismo del ingreso de remesas en esas tres naciones también responde al incremento del flujo migratorio hacia EU.