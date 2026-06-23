Mundial da respiro al consumo; sigue débil

La copa del Mundo podrá generar un impulso temporal al gasto de hogares en el segundo trimestre del año, aunque el efecto será transitorio y no modificará el panorama de fondo.

Durante el quinto mes del año, el consumo de los hogares mexicanos mostró una ligera mejoría, luego de meses de debilidad; pese a ello, e incluso con la ayuda del Mundial de futbol, un análisis de BBVA México refiere que el repunte no es lo suficientemente sólido como para confirmar un cambio de tendencia, por lo que la demanda interna continuará enfrentando obstáculos durante la segunda mitad del año, advirtió BBVA Research.

El Monitor de Consumo de la institución financiera, el Indicador de Consumo Big Data BBVA Research, registró en mayo un crecimiento mensual real de 0.4 por ciento, lo que representó su primera variación positiva desde octubre de 2025.

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No obstante, el avance todavía luce limitado frente al deterioro acumulado en los primeros meses del año. BBVA señaló que, considerando los resultados observados hasta mayo, el indicador reporta una disminución interanual de menos 3.1 por ciento en lo que va de 2026, cifra que se ubica 11.6 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior.

“Si bien esta evolución constituye una señal favorable para la actividad económica, la mejora aún es incipiente y no permite confirmar un cambio de tendencia”, sostuvo el documento al señalar que la debilidad del consumo responde principalmente al lento crecimiento de la masa salarial real y a un entorno de incertidumbre que ha llevado a las familias a moderar sus gastos.

En este sentido, destacó que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el crecimiento de la masa salarial real es de 4.0 por ciento al mes de mayo, nivel inferior al observado tanto en 2025 como en 2024.

Por componentes, el gasto en servicios fue el que mostró el mejor desempeño durante mayo, con un crecimiento mensual de 2.4 por ciento. Dentro de este segmento destacaron los rubros relacionados con el turismo, ya que el gasto en restaurantes avanzó 1.7 por ciento y el destinado a hoteles aumentó 0.8 por ciento.

En contraste, el gasto en entretenimiento reportó una contracción mensual de 8.6 por ciento, la más pronunciada desde diciembre pasado.

“Hacia adelante estimamos una mejora temporal en el gasto de las familias asociada a la Copa del Mundo, aunque persistirá la debilidad subyacente de la demanda interna, ante el bajo crecimiento de la masa salarial real y el entorno de prolongada incertidumbre”, destacó el documento.

Pese a la recuperación observada en mayo, el consumo de servicios continúa mostrando rezagos. En lo que va del año registra una variación interanual promedio de menos 6.8 por ciento, muy por debajo de los niveles observados en 2025.

En el caso del consumo de bienes, el gasto en alimentos avanzó 1.3 por ciento mensual, mientras que el destinado al cuidado de la salud creció 1.8 por ciento. Sin embargo, el balance anual también continúa siendo negativo, con una caída promedio de 0.9 por ciento en los primeros cinco meses del año.

Por tipo de establecimiento, el gasto en línea mantuvo una mejor dinámica que el presencial. Durante mayo las compras por internet crecieron 1.1 por ciento mensual, mientras que las realizadas en establecimientos físicos avanzaron 0.9 por ciento.

Otro indicador que refleja la cautela de los consumidores es el gasto en gasolina, utilizado como una aproximación a la movilidad vehicular, ya que durante mayo aumentó apenas 0.3 por ciento respecto al mes previo, aunque acumula una caída a tasa anual de 7.5 por ciento.