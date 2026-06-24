IGAE repunta 1.2% mensual en abril

En abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó a tasa mensual 1.2 por ciento y en su comparación anual 2.2 por ciento de acuerdo con cifras desestacionalizadas; analistas consideraron que, en ambos casos, el sector de la construcción impulsó al Producto Interno Bruto (PIB) debido a las obras para el Mundial 2026, anticipan que en los meses siguientes habrá un dinamismo mayor en los servicios como efecto del evento deportivo.

En la comparación con marzo, el alza fue impulsada por las actividades secundarias o industriales con un crecimiento de 2.1 por ciento, y también por las terciarias o de los servicios con 0.7 por ciento; sólo las relacionadas con el sector agropecuario disminuyeron 0.4 por ciento.

0.3 por ciento bajó la industria manufacturera

Al interior de las secundarias, las industrias manufactureras crecieron 1.2 por ciento, pero la construcción repuntó a 7.6 por ciento, este impulso fue porque desde el cuarto mes del año se iniciaron obras para el Mundial de Futbol 2026, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Las actividades terciarias crecieron sólo 0.7 por ciento debido a un incremento del comercio al por mayor y al por menor, servicios profesionales, científicos y técnicos y manejo de residuos, y servicios de remediación.

Y los servicios crecieron sólo 0.7 por ciento, impulsados por comercio al por mayor con 2.9 por ciento; comercio al por menor, 1.6 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 2.0 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 3.8 por ciento, entre otros.

En la comparación anual, el IGAE repuntó porque las actividades agropecuarias crecieron 4.7 por ciento; las relacionadas a la industria, 1.8 por ciento y los servicios, 2.4 por ciento.

De igual forma, la construcción mostró un repunte de 10.2 por ciento, “es el mejor resultado de construcción en 68 meses, son buenas noticias, justo antes del mundial”, destacó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista jefe de Valmex Casa de Bolsa.

El analista añadió que el incremento en construcción ya refleja gasto en infraestructura, pero en los datos de abril no se han reflejado efectos en otros sectores.