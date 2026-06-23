CONCAMIN y autotransporte piden diálogo; rechazan bloqueos en México

La libre circulación de personas y mercancías en México podría verse afectada este 24 de junio. Ante convocatorias de movilizaciones, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y las principales cámaras del autotransporte nacional han alzado la voz, deslindándose de cualquier acción que interrumpa las vías de comunicación. Su mensaje es claro: el diálogo es la única vía para resolver los desafíos del sector.

Las organizaciones firmantes, entre ellas la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), junto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), enfatizan su compromiso con la competitividad y el desarrollo económico del país. Reafirman que no respaldan ni participan en acciones que obstaculicen el tránsito.

El autotransporte es un pilar fundamental para la economía mexicana. Diariamente, millones de personas se trasladan a sus trabajos, escuelas y destinos turísticos, mientras que miles de toneladas de insumos y productos esenciales se mueven por las carreteras.

Esta actividad sostiene directamente las cadenas de suministro de industrias clave, la manufactura, el comercio minorista y mayorista, y el sector turístico, impactando directamente la vida y el sustento de las familias mexicanas en cada rincón del país.

#COMUNICADO#CONCAMIN Y LAS CÁMARAS Y ASOCIACIONES DEL AUTOTRANSPORTE REAFIRMAN QUE EL CAMINO ES EL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS



La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), las cámaras y asociaciones nacionales del… pic.twitter.com/JhCixNp7WB — CONCAMIN (@CONCAMIN) June 24, 2026

“Reconocemos que el sector del autotransporte enfrenta diversos retos que requieren atención permanente y soluciones de fondo“, señalaron las cámaras en un comunicado conjunto. “Sin embargo, estamos convencidos de que la vía más efectiva para atender cualquier inquietud o demanda legítima es el diálogo institucional, la interlocución responsable y la construcción de acuerdos entre autoridades y sector productivo".

Cualquier interrupción en las carreteras genera un efecto dominó negativo de gran magnitud. Afecta directamente a los usuarios que necesitan llegar a sus destinos, a las empresas que dependen de la logística para operar y mantener sus inventarios, y, en última instancia, a miles de familias que ven comprometido su bienestar y sustento diario. La economía regional y nacional sufre un golpe significativo con cada bloqueo, desde la escasez de productos hasta el aumento de precios.

Las cámaras y asociaciones reiteran su disposición para colaborar con los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–. El objetivo es encontrar soluciones que fortalezcan al sector del autotransporte y aborden sus preocupaciones legítimas. Priorizan siempre el interés general de la población, el respeto a la legalidad y la continuidad de los servicios esenciales. Este llamado al diálogo busca evitar afectaciones mayores y asegurar que el motor económico que representa el transporte siga funcionando sin interrupciones en beneficio de todos los mexicanos.

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JVR