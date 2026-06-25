Comercio agro con Chequia crece 10.5%

El comercio de alimentos agrícolas entre México y Chequia se incrementó 10.5 por ciento entre 2021 y 2025, tan sólo el año pasado el intercambio de mercancías alcanzó los 39 millones de dólares, lo que significó que las exportaciones mexicanas ascendieran a 30 millones de dólares y las importaciones desde el país europeo se ubicaran en 9 millones de dólares.

“Esto se traduce en una balanza comercial favorable para México, con superávit de 21 millones de dólares. Esta tendencia no es un hecho aislado, sino consecuencia de un crecimiento sostenido porque el comercio agroalimentario entre ambos países ha avanzado a una tasa media anual del 10.5 por ciento entre 2021 y 2025”, indicó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura).

El Tip: Sonora es la entidad con mayor producción de sandías del país; en 2024 produjo 304 mil 443 toneladas, lo que representó el 26.8 por ciento del total nacional.

Además, México envió más de cinco mil 600 toneladas de productos de “alto valor comercial”, entre los que destacaron cortezas de cítricos, melones o sandías con mil 784 toneladas; cerveza, 984 mil litros; agua y agua mineral, 868 mil litros; materias pécticas, pectinatos y pectatos, 685 toneladas; harina de maíz, 486 toneladas; hortalizas en vinagre, 418 toneladas; salsas, 122 toneladas; frutas frescas, 75 toneladas, y nuez de nogal, 19 toneladas.

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Por su parte, Chequia vendió 822 toneladas de materias pécticas, productos a base de cereales, chocolates, confitería, cerveza, preparaciones alimenticias, extractos de café, alimentos para animales y pollitos de tres días o menos.

“Lo anterior cumple con la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de impulsar el crecimiento del campo, fortalecer las cadenas productivas y diversificar los mercados de exportación para beneficio de las y los productores mexicanos”, indicó la dependencia federal.