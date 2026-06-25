Negocios despreocupados por la ley seca: Concanaco

EL acuerdO de ley seca prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados de cualquier graduación, pero permite su ingesta al interior de comercios que las ofertaran con alimentos.

Luego de que el Gobierno capitalino ordenó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), señaló que ningún dueño de algún negocio le externó algún tipo de preocupación al respecto y aseguró que los daños causados en el juego pasado de la selección, fue una consecuencia de “los festejos tan mexicanos” realizados por los aficionados.

Octavio de la Torre de Steffano, presidente de la Concanaco, sostuvo que los dueños de los establecimientos entienden que la prohibición no contempla el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos que incluyen venta de alimentos.

“A mí ningún dueño o dueña de negocio me ha expresado algo al respecto. Me hicieron la pregunta de alguna empresa que distribuye este tipo de productos, que, si teníamos alguna postura, pero ninguna de nuestra organización nos ha solicitado una expresión al respecto, porque entendemos que el consumo se va a estar realizando en los establecimientos que tienen autorización para llevar a cabo la venta de estos productos y también entendemos que esto es una consecuencia de los festejos tan mexicanos que tuvimos en los últimos partidos”, añadió en conferencia de prensa.

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El representante sectorial destacó que los festejos tras la victoria de México contra Corea fueron “dentro de lo que posiblemente se pueda considerar algo civilizado”, y la acción gubernamental busca disminuir los riesgos; no obstante, resaltó que hubo “expresiones muy interesantes que ponían en riesgo la vida de las personas” y exhortó a seguir el ejemplo de prácticas de respeto al entorno, como las que suelen atribuirse a la cultura japonesa, particularmente en el manejo de residuos después de eventos masivos.

derrama millonaria. El empresario detalló que durante los primeros 13 días del Mundial 2026, la derrama económica ascendió a 17 mil 500 millones de pesos, cifra en la que no se cuentan los cinco mil 100 millones de pesos generados por las ventas de los boletos.