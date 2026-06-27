Registran marca “Pato Merlín” ante SE e IMPI

La Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informaron en un comunicado conjunto que entregaron el registro de marca del “Pato Merlín” a su propietaria, Karla Ivette Gómez López.

Ambos organismos detallaron que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado lunes 22 de junio recibieron oficialmente las solicitudes de registro de marca del “Pato Merlín” y su diseño tridimensional a través del sistema de marca en línea Marcanet.

22 de junio, visita de Pato Merlín a la conferencia mañanera

Este registro tiene la funcionalidad de proteger la marca de servicios de educación, formación y entretenimiento, así como en actividades deportivas y culturales, entre otros, especifica el documento.

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Las solicitudes, identificadas con los números 3646513 y 3646554, fueron presentadas por la ciudadana Karla Ivette Gómez López, dando inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, recalcó tras la entrega de constancia a la familia propietaria de la mascota, que el total de solicitudes de registro de marca pasan por un análisis técnico y jurídicos, para garantizar certeza, legalidad y transparencia en los derechos de propiedad industrial.

De manera previa, la semana anterior fueron presentados un par de intentos ajenos a la familia de Gómez López para registrar ante el IMPI la marca “Pato Merlín”; el primero ocurrió el miércoles 17 de junio en Zapopan, Jalisco, donde se presentó la solicitud para registra la marca bajo la clase de “servicios de entretenimiento, actividades culturales, deportivas y educación”, así como para “publicidad” y “prendas de vestir”.

La siguiente tentativa sucedió el mismo día, en Mérida, Yucatán, donde se intentó el registro de “El Pato Merlín, el pato de la suerte”, en el apartado de “publicidad”, que también abarcaba la posible difusión de la imagen para propaganda en campañas políticas.