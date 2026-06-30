BMV avanza ante conversaciones EU-Irán

LA BOLSA Mexicana de Valores (BMV) registró un incremento, mientras que el peso se apreció, ambos favorecidos por un mayor apetito por activos de riesgo, ante reportes sobre un posible regreso a la vía diplomática entre Irán y Estados Unidos, tras la escalada militar en el Golfo.

El índice referencial S&P/BMV IPC subió 0.62 por ciento o 414.58 unidades para ubicarse en 67 mil 640.59 puntos, acompañando un tono más favorable para los activos de riesgo. El incremento se dio a pesar de que, ayer por la mañana, pausó sus operaciones por más de dos horas, aunque el Grupo BMV sostuvo que la detención no estuvo vinculada con una falla en su motor de negociación.

121 días contabiliza el conflicto bélico entre EU e Irán

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años se ubicó en 8.94 por ciento, mientras que la tasa a 20 años cerró en 9.39 por ciento.

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Por su parte, el peso mexicano cerró la sesión con una apreciación de 0.22 por ciento o 3.8 centavos, y cotizó en 17.47 pesos por dólar, con un tipo de cambio máximo de 17.5606 y un mínimo de 17.4430 pesos por billete verde, después de operar en terreno negativo durante la jornada.

El movimiento se produjo al inicio de una semana cargada de referencias para los mercados, entre ellas datos laborales de EU y el comienzo formal de la revisión del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), que iniciará el 1 de julio, y que podría añadir volatilidad al tipo de cambio.

Las cifras de empleo que se divulgarán esta semana, incluida la nómina no agrícola de junio, serán clave para calibrar expectativas sobre la Reserva Federal, aunque el mercado sigue más atento a la trayectoria de la inflación.

Los inversionistas también seguirán la participación del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en un panel de política monetaria durante el Foro de Banca Central del Banco Central Europeo.

Asimismo, se espera que equipos de ambas naciones que trabajan en un acuerdo provisional se reunirían en Doha en los próximos días, dijo una fuente a Reuters, tras los ataques recíprocos del fin de semana entre Estados Unidos e Irán. Los mediadores mantienen canales para contener incidentes y sostener conversaciones técnicas, añadió la fuente.