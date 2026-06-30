Pequeños comercios sin ganancias por Mundial

DEL TOTAL de restaurantes, bares y venta de alimentos encuestados, 55.7 por ciento consideró ineficiente la seguridad proporcionada por autoridades durante partidos y festejos.

Desde el inicio de la Copa del Mundo 2026, hace 18 días, las ganancias no han registrado algún repunte para 50 por ciento de negocios, al mismo tiempo que la ley seca, implementada en el partido anterior de la Selección Mexicana, no ha cumplido su objetivo y ha impulsado la venta clandestina, reveló una encuesta compartida por el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC).

De acuerdo con este ejercicio estadístico denominado “Impacto del Mundial en las ventas del comercio en pequeño”, la mitad de los 700 giros económicos consultados refirió no contabilizar ganancias extra a partir del 11 de junio, día en que comenzó el Mundial de Futbol 2026, del cual México es sede.

47.1 por ciento de comercios consideró riesgosos los festejos

“Previo al inicio del Mundial, siete de cada 10 comerciantes manifestaban no tener expectativas de incrementar sus ventas. Ahora, con el torneo ya en marcha, la percepción continúa siendo moderada. El sondeo revela que el 50 por ciento de los comerciantes afirma que sus ventas no han registrado incremento alguno, mientras que el otro 50 por ciento reporta algún crecimiento, principalmente del 10 por ciento durante los días en que juega la Selección Mexicana”, observó el presidente de ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra.

En este contexto, negocios aledaños al Fan Fest del Zócalo capitalino compartieron que han registrado detrimento en su derrama económica, puesto que los asistentes no consumen sus productos o deben cerrar temporalmente, derivado de la elevada concentración de personas y los riesgos de seguridad.

Por lo que 48.6 por ciento estimó que sus ventas, ante una eventual victoria de la Selección de México ante Ecuador en el partido de hoy, no mostrará algún aumento, “estos resultados reflejan que el desempeño deportivo por sí solo no garantiza una mayor derrama económica para el comercio popular”, dijo López Becerra.

Sobre la ley seca que fue implementada el 24 de junio por motivo del partido de México contra Chequia y que de nuevo será aplicada este martes cuando la Selección Mexicana enfrente a Ecuador, 88 por ciento de los comerciantes consultados consideró que esta política no cumple el objetivo, sino que, por el contrario, aumenta la venta clandestina de alcohol e incentiva la competencia desleal.

PÉRDIDAS DE 15 MDP. Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó que la aplicación de la ley seca en la Ciudad de México implementada el pasado 24 de junio, afectó a cerca de cinco mil negocios de venta al menudeo y generó pérdidas económicas estimadas entre los 12 y 15 millones de pesos, además que se presentó la venta ilegal de alcohol.

“El principal perjudicado fue el comercio formal establecido. Cerca de cinco mil pequeños negocios dejaron de participar en una jornada de alta demanda, precisamente cuando buscan recuperar parte de las ventas perdidas por las protestas”, detalló la Anpec, en un comunicado.