Van contra trata con el apoyo de bancos

DESDE 2013 el Consejo Ciudadano opera la línea y chat nacional contra la trata de personas, además de crear alianzas y coordinarse con el Gobierno y autoridades locales.

Las 54 instituciones bancarias del país buscan junto con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificar y erradicar posibles casos de trata de personas.

En el marco del Mundial 2026, las instituciones financiera que conforman la Asociación de Bancos de México (ABM), difundirán videos informativos en las 11 mil sucursales del país, para identificar posibles ilícitos, además de promover la Línea y Chat nacional contra la trata del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

El Tip: Hasta 2025 el total de personas que fueron atendidas por la línea y chat nacional contra la trata, ascendió a mil 640, mientras en 2024 esta cifra se disparó a 3 mil 530.

En un comunicado, la ABM explicó que alrededor de 100 mil colaboradores serán capacitados por el Proyecto Disrupción de las Redes de Trata: Estrategias contra el Lavado de Activos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para detectar movimientos financieros relacionados con este delito.

“Con esta iniciativa, la ABM, el Consejo Ciudadano y la UNODC reafirman su compromiso con la prevención de la Trata de Personas, el combate a los flujos financieros ilícitos y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en el contexto de un evento internacional de la magnitud de la justa mundialista en México”, indicaron las organizaciones.

38 por ciento de casos de trata es de explotación sexual infantil

Las organizaciones destacaron que el sector financiero tiene un papel estratégico en la prevención y el combate de la trata de personas, por ello, la detección de movimientos financieros no usuales, las transacciones atípicas e indicadores de riesgo ayudan a proteger a posibles víctimas, pero también evita que los recursos ilícitos entren al sistema financiero del país, se prevenga el lavado de dinero y se limiten las ganancias de las organizaciones criminales.

El Consejo Ciudadano sostuvo que “el sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y combate de la Trata de Personas al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación”.

Las principales instituciones del país participan en esta acción como HSBC México, BBVA, Banorte, Santander México, Scotiabank México, Banco Azteca, Inbursa, BanBajío y Banco Multiva.

De acuerdo con los organismo, las señales de alerta a las que se deberá prestar atención son: que las personas no sean controladas por terceros, que haya temor o un desconocimiento de la operación a realizar y que tengan datos y documentos inconsistentes.

Mientras que las transacciones sospechosas pueden ser la creación de múltiples cuentas bancarias para terceros, depósitos en efectivo fuera de la zona de residencia, movimientos inusuales en efectivo y operaciones vinculadas con giros de riesgo.

“La Trata de Personas es una problemática de alcance global. Se estima que más de 27 millones de personas son víctimas de este delito en el mundo. En México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se registró un incremento de 47 por ciento en el número de víctimas”, indicaron.

En ese sentido, apuntaron que es necesaria la coordinación entre instituciones para que se prevenga el delito y se proteja a las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad en estos eventos.

Cabe mencionar que las autoridades reguladoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y FinCEN, de EU, emitieron alertas para prevenir riesgos.