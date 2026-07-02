Remesas crecen 3.8% respecto a mayo del 2025

Los ingresos por remesas, durante mayo, se ubicaron en cinco mil 611 millones de dólares, un crecimiento de 3.8 por ciento a tasa anual, lo que significó que ya acumula cuatro meses consecutivos con ganancias; no obstante, el incremento se dio por un retroceso de 1.7 por ciento en el número de envíos, pero un alza en el monto promedio, indicó el Banco de México (Banxico).

En el quinto mes del año, el número de envíos que llegó al país sufrió una contracción de 1.7 por ciento, es decir, un año antes fueron 14 millones 148 mil operaciones y en 2026 descendieron a 13 millones 901 mil envíos, una baja de 247 remesas, Mientras que, el monto promedio sí registró un alza, al pasar de 382 a 404 dólares en promedio.

El dato: En mayo se registraron 13.90 millones de operaciones de remesas, mostrando una caída anual de 1.74%, retrocediendo por 14 meses consecutivos.

Asimismo, el valor de las remesas recibidas en el país, en los primeros cinco meses de 2026, se ubicó en 25 mil 287 millones de dólares, es decir, un alza de 699 millones de dólares respecto del mismo periodo de 2025, o un incremento de 2.8 por ciento a tasa anual. De igual forma, pese al aumento en los ingresos, el número de envíos disminuyó 2.3 por ciento y el monto promedio tuvo un alza de 5.2 por ciento.

“En los últimos 12 meses (junio 2025 – mayo 2026), el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 63 mil 171 millones de dólares, superior al monto acumulado a 12 meses de abril pasado de 62 mil 968 millones de dólares (mayo 2025 – abril 2026)”, indicó el banco central.

FLUJOS ACUMULADOS ı Foto: Especial

Respecto a los egresos, las remesas que fueron enviadas desde México hacia otros países fueron 108 millones de dólares, un crecimiento de 25.9 por ciento anual, debido al incremento en el número de transferencias y del valor promedio del envío.

Además, en el acumulado de enero a mayo de 2026, los egresos sumaron 520 millones de dólares, un alza de 9.6 por ciento anual respecto del monto de 475 millones del mismo periodo de 2025.

“El flujo acumulado de las remesas enviadas al exterior por residentes en México en los últimos 12 meses (junio 2025 – mayo 2026) fue de mil 230 millones de dólares, superior al flujo acumulado a 12 meses de abril previo de mil 207 millones de dólares (mayo 2025 – abril 2026)”, destacó el Banxico.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, el comportamiento de las remesas continúa reflejando debilidad por varios factores, entre los que destacan la desaceleración en la creación de empleo para mexicanos en Estados Unidos, el temor de la población indocumentada a ser deportados del país vecino y las medidas implementadas para restringir el envío de remesas.

En el primer caso, la encuesta de los hogares reflejó que el número de empleados de origen mexicano se ubicó en 19.191 millones, acumulando una creación de solamente 27 mil posiciones en el año. Lo anterior indica estancamiento en la creación de empleo para este grupo de población.

Mientras tanto, la medida implementada para restringir el envío de remesas en el país vecino, lineamiento que inició el 19 de mayo, es un factor que podría ocasionar la caída de las remesas que llegan a México.

“La medida instruye al Departamento del Tesoro a proponer cambios regulatorios que permitirían a instituciones financieras exigir pruebas de estatus migratorio y autorización laboral como parte de sus protocolos de conocimiento del cliente”, dijo el análisis de Banco Base.

Con este último dato, los analistas prevén que para 2027 las remesas en dólares mostrarán un crecimiento de 3.0 por ciento, mientras que el poder adquisitivo registre un crecimiento de 2.22 por ciento.