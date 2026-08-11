IP de Canadá y EU ve beneficio en el T-MEC

El Consejo Empresarial Canadiense-Estadounidense (CABC, por sus siglas en inglés) señaló que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha dejado beneficios para esas dos naciones; de tener una extensión y renegociación exitosa se generarían alrededor de 432 mil millones de dólares adicionales en el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos y 253 mil millones de dólares canadienses en el PIB de Canadá entre 2026 y 2035.

Añadió que la relación comercial ha sido una alianza estratégica que se basa en la cooperación, integración productiva y seguridad económica. En ese sentido, sostuvo que si el acuerdo se extiende y se eliminan o reducen los aranceles se tendrán beneficios no sólo en el PIB, más empleo y a las exportaciones.

El Dato: La CABC sostuvo que la imposición de aranceles a Canadá no reindustrializa el sector manufacturero estadounidense ni reduce el déficit comercial.

“Los hallazgos de este informe demuestran cómo el T-MEC fomenta economías más sólidas para Estados Unidos y Canadá. Con éste, ambas naciones obtienen los beneficios de un PIB más fuerte, una menor inflación, un aumento del empleo y un mayor ahorro en los hogares. En cambio, los aranceles y una eliminación del acuerdo afectan negativamente el costo de vida a ambos lados de la frontera”, indicó la organización en el informe Impactos económicos de la escalada arancelaria entre Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC.

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Destacó que, actualmente, los aranceles han provocado una perturbación en el comercio bilateral con efectos negativos en la inversión, la productividad y el empleo y por ello se elaboraron tres escenarios para el futuro del acuerdo comercial.

En el escenario de continuidad o Status Quo se mantienen las revisiones anuales obligatorias, pero no se renueva el T-MEC por 16 años más, y persisten los aranceles en sectores clave como acero, aluminio y automóviles.

No obstante, si se lleva a cabo una renegociación exitosa, se extiende formalmente hasta 2042 y se reducen las tarifas a niveles cercanos a cero, o de 1.0 por ciento de arancel efectivo, el PIB para ambos países se beneficiaría, pero también los empleos aumentarían en 137 mil para Estados Unidos y 98 mil para Canadá hacia 2027; mientras que las exportaciones aumentarían 3.1 y 6.4 por ciento, respectivamente en 2035.

Además, si se tiene una renegociación exitosa también significa que los hogares tendrían ahorros, por ejemplo, “lograr una renegociación exitosa frente a un colapso del T-MEC representa aproximadamente 516 dólares de EU por cada hogar y de 846 dólares por hogar canadiense al año”, indicó el informe.

En contraste, una ruptura del T-MEC, que plantea la rescisión del acuerdo comercial y la aplicación de aranceles más elevados, con un alza en la tasa efectiva de Estados Unidos a 10.5 por ciento y a la de Canadá de 5.9 por ciento, lo que generaría un encarecimiento de las mercancías, reduciría la competitividad y frenaría el crecimiento económico.

La eliminación del T-MEC ocasionaría pérdidas en el PIB por alrededor de un billón de dólares estadounidenses en Estados Unidos y de 271 mil mdd canadienses en Canadá; además, los empleos se reducirían en 0.1 por ciento y 0.5 por ciento, respectivamente. Y las exportaciones caerían en Estados Unidos 4.5 por ciento; mientras que, en Canadá, 6.2 por ciento.

Ante esos tres escenarios, los empresarios pidieron la permanencia del T-MEC porque ha sido una herramienta que protege a las cadenas de suministro, ofrece certidumbre a la inversión y preservar la competitividad de Norteamérica frente a otros bloques económicos.