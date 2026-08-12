Buscan blindar al sector nacional de los chatarra

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscan blindar a la industria de vehículos pesados de la competencia desleal.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT, dijo en rueda de prensa que trabajan con la SHCP en un mecanismo para proteger al mercado de vehículos pesados de importaciones de camiones o tractocamiones usados que ingresan al país con menor costo, en algunos casos hasta 15 veces más baratos.

“Un tema que afecta, indudablemente a la industria automotriz de vehículos pesados, y a los transportistas es la importación de vehículos pesados usados desde Estados Unidos”, declaró.

La importación de vehículos pesados usados es un riesgo para el mercado mexicano. Información de la ANPACT sostiene que de cada 100 vehículos nuevos vendido en México existen 53 camiones que entran al país.

En palabras de Osorio Carranza la entrada de este tipo de unidades tiene efectos nocivos para el empleo, la cadena productiva y en los precios fijados en el mercado interno.

“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda que lidera el secretario Edgar Amador — y también con la subsecretaría de ingresos con Carlos Lerma — para poder encontrar mecanismos que puedan contener esta importación de vehículos pesados usados”, dijo.

Por su parte, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, mencionó a la prensa que están trabajando en una evaluación de los precios registrados en las aduanas del país respecto al ingreso de los vehículos pesados usados.

“Por nuestra cuenta estamos haciendo un análisis de los precios reales en el mercado de Estados Unidos de vehículos pesados. En breve compartiremos información”, declaró en conferencia.