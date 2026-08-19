Grado de inversión del país, en riesgo por aumento de la deuda, dice IMEF

Desde finales del 2018 hasta el primer semestre del año, el indicador crece en casi 10 bdp.

En una nueva advertencia, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que la creciente deuda pública durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puede comprometer el grado de inversión del país por parte de las calificadoras de riesgos. Esta alerta por parte del organismo se produce en un contexto en el que de acuerdo con cifras del Gobierno federal, la deuda bruta del sector público federal alcanzó los 20 billones 354 mil 850 millones de pesos y la reducción del déficit fiscal avanza a paso lento.

Dos de las tres agencias calificadoras más relevantes sitúan la nota crediticia del país en el último escalón previo a perder el grado de inversión. En su más reciente ajuste, Moody’s informó que la calificación se ubica en “Baa3” con perspectiva Estable y aseguró que existe un deterioro más rápido de las métricas relacionadas a la deuda pública.

EL DATO: EL IMEF prevé que la economía mexicana crezca 1.2 por ciento anual en 2026 y la inflación general se ubique en 4 por ciento al final del año.

La agencia explicó que una consolidación fiscal más lenta de lo esperado está retrasando la estabilización de la deuda.

Es decir, un déficit fiscal alto, en cerca del 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con las ayudas a Petróleos Mexicanos (Pemex), dio como resultado que la deuda bruta del Gobierno aumentara a 49.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 desde 46 por ciento del año previo.

Por su parte, Fitch Ratings tiene en “BBB-” con perspectiva Estable la nota crediticia del país. Para llegar a ese nivel, la calificadora informó que la deuda general del gobierno, que excluye a las empresas estatales, alcanzó el 54.6 por ciento del PIB en 2025 y proyecta que en 2027 superará la media de 58 por ciento de los países con BBB.

Al respecto, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, dijo en rueda de prensa que el aumento consistente en la deuda, causado por la falta de crecimiento económico del país, puede comprometer el grado de inversión de ambas calificadoras en el mediano plazo.

“Se deberían publicar medidas mucho más concretas para poder estimular el crecimiento porque con un crecimiento de 1.0 por ciento con un déficit de casi 5.0 por ciento, obviamente va a aumentar el apalancamiento en cuatro puntos; y la otra es que se tiene que avanzar en el de la consolidación fiscal”, declaró.

40 Por ciento de la economía representa la deuda interna

Lo dicho por Herrera se confirma con los datos oficiales. Al cierre del primer semestre del año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda públca en términos netos— se ubicó en 19 billones de pesos. Sin embargo, la deuda bruta del sector público superó por primera vez los 20 billones de pesos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

EL TIP: LA AYUDA a Pemex se vio reflejada en el déficit fiscal. El apoyo representó 0.5 puntos del PIB.

Víctor Manuel Herrera mencionó que tanto la consolidación fiscal como el endeudamiento son temas medulares en el Paquete Económico 2027.

“Una consolidación fiscal más concreta y programas para estimular el crecimiento económico de forma puntual y no general. El Plan México es una buena estrategia macro, pero no hay objetivos cuantificables y por ello no se puede cuantificar el beneficio del plan desde su implementación”, acotó.

PASIVOS DEL 60%. En la misma conferencia, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta Nacional del IMEF, declaró que la preocupación por el ritmo de crecimiento de la deuda es real dentro del gremio que dirige y los datos les “lleva a pensar” que el déficit fiscal no logrará reducirse a 3.0 por ciento del PIB en este año y “seguramente concluirá el año ligeramente por debajo de 5.0 por ciento”.

Además de ello, con la falta de crecimiento económico proyectado en poco más de 1.0 por ciento en 2026, el indicador de la deuda bruta del sector público con respecto al PIB probablemente llegará a 60 por ciento este año. Lo anterior contrasta porque la SHCP planteó 52 por ciento en el indicador en su documento de Criterios Generales de Política Económica para 2026.

“A pesar de la reducción de las tasas de interés, los gastos financieros del gobierno con respecto a sus ingresos totales, persistentemente se encuentran ya por encima de 15 por ciento. Estos dos indicadores de apalancamiento son disparadores automáticos en las metodologías de las calificadoras que pudieran detonar una perspectiva negativa en los siguientes meses”, consideró Gutiérrez Mora.

BAJO CONTROL: SHCP. A finales de julio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que las finanzas públicas del país están bajo control e informó que la deuda pública, en su medida más amplia, se ubicó en 51 por ciento del PIB al cierre del primer semestre del año.

Édgar Amador Zamora mencionó a los medios de comunicación que el nivel de la deuda se encuentra en grados adecuados y manejables. Como muestra, dijo, está por debajo de otras economías similares o desarrolladas.

11 Por ciento del PIB equivale la deuda externa de México

La deuda como porcentaje del PIB de Brasil y Argentina se ubica en 90 por ciento y 77 por ciento, respectivamente. En economías avanzadas como la estadounidense o japonesa la deuda supera el 100 por ciento en ambos casos.

Durante la conferencia trimestral de la SHCP, el funcionario agregó que las variables macroeconómicas del país muestran no sólo la confianza de los analistas, sino también de los inversionistas por los activos financieros de México.