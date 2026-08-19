IMPI asegura 31 mil piezas piratas con valor de 2.9 mdp

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Marina, apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron 31 mil 97 piezas que vulneran los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor de las marcas Disney Pixar, Barbie y Sanrio y que tienen un valor estimado de dos millones 987 mil 140 pesos. La operación denominada “Limpieza desde la Raíz” se realizó en 12 establecimientos en el Estado de México, Querétaro e Hidalgo.

“La Operación ‘Limpieza desde la Raíz’ es una estrategia interinstitucional que tiene como objetivo intervenir puntos previamente identificados para impedir que mercancía que presuntamente vulnera derechos de propiedad intelectual llegue a los canales de comercialización y, con ello, proteger a las personas consumidoras y a quienes cuentan con derechos legítimos sobre marcas y otros activos de propiedad intelectual”, indicó Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI.

En el Estado de México se intervino el Mall Chino y Universal en Toluca. Mientras que en Metepec el operativo fue en Ibersino. La mercancía asegurada sumó nueve mil 612 productos con costo aproximado total de un millón 273 mil 483 pesos.

Otro decomiso se realizó en la capital de la Querátaro. En la ciudad se intervinieron cuatro establecimientos: China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City. El IMPI informó del aseguramiento de 12 mil 559 productos ilegales con un valor de un millón 136 mil 473 pesos.