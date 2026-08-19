Trump suspende tres días arancel de 50% a Canadá

El presidente Donald Trump en el la Oficina Oval de la Casa Blanca

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para suspender, sólo por tres días, los aranceles de 50 por ciento para el vino, los productos lácteos y los automotores de origen canadiense, al argumentar que Canadá se comprometió a eliminar discriminaciones contra sus mercancías.

“Canadá ha expresado su compromiso de eliminar las discriminaciones o imposiciones irrazonables y desiguales que se mencionan en las Proclamaciones 11046, 11047 y 11048. En opinión de estos funcionarios, debido al estado de estas negociaciones, el interés público favorece la suspensión por un periodo de tres días de los aranceles adicionales impuestos en las Proclamaciones 11046, 11047 y 11048”, indicó en una orden ejecutiva.

715.5 Mil mdd el intercambio comercial entre EU y Canadá en 2025

Trump señaló que los aranceles que impuso en julio, entrarían en vigor el 19 de agosto, pero ahora será hasta el 22 de agosto, y decidió hacer la modificación debido al estado de las negociaciones con el gobierno canadiense.

Ayer, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló con Donald Trump, en la antesala para la entrada en vigor de los nuevos aranceles. La conversación entre ambos mandatarios, fue la segunda, pero antes de la nueva orden ejecutiva hubo poca claridad sobre el estado de las negociaciones; no obstante, las tarifas vigentes sobre los automóviles siguieron siendo un punto de fricción, indicaron dos fuentes a Reuters.

“El primer ministro Carney y el presidente Trump hablaron de nuevo esta tarde sobre las negociaciones comerciales en curso”, informó Canadá.

Los expertos dijeron que los nuevos aranceles podrían provocar la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas en sectores vulnerables, al tiempo que debilitarían las protecciones de que gozan los exportadores canadienses en virtud del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las tarifas nuevas afectarían a las importaciones desde Canadá por un valor de 20 mil millones de dólares e incluso pueden aplicarse aunque los productos tengan un trato preferencial por el T-MEC.