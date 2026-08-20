EU asesta nuevo golpe al agro; aquí piden fortalecer mecanismos de defensa

Luego de que Estados Unidos abriera un nuevo frente de disputa comercial con México a través de la fresa, situación que fue calificada por expertos como una medida de presión política, el sector empresarial advirtió que es necesario modernizar y fortalecer los mecanismos de defensa para responder con mayor rapidez ante posibles prácticas desleales de comercio y proteger a los productores nacionales.

El exhorto del CNA surgió luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés), emitió una determinación preliminar en la investigación antidumping contra las importaciones de fresa fresca de invierno procedentes de México, procedimiento que encendió las alertas del sector agroalimentario por el precedente que podría representar para otros productos mexicanos.

El Tip: El cultivo de fresa es cíclico y perenne. En México, la producción se realiza con sistemas de riego, lo que permite programar los mayores cortes durante el primer semestre.

El organismo consideró indispensable analizar y promover adecuaciones al marco legal y reglamentario nacional para contar con instrumentos robustos que permitan investigar posibles prácticas desleales y, cuando exista evidencia suficiente, aplicar oportunamente las medidas correspondientes.

“El objetivo debe ser contar con mecanismos más ágiles y eficaces para investigar posibles prácticas desleales de comercio”, señaló, al considerar que es necesario proteger a los productores nacionales.

La petición cobra relevancia ante la resolución estadounidense sobre la fresa mexicana, en la que se determinaron márgenes de dumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento, dependiendo del exportador, mientras que para la mayoría se estableció un margen de 4.83 por ciento.

5.28 por ciento es el margen para Driscoll’s Operaciones

Asimismo, el CNA rechazó particularmente que dentro del procedimiento se incorporen criterios de estacionalidad y regionalidad, pues consideró que son contrarios a las disposiciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la propia legislación estadounidense.

Por su parte, analistas señalaron que la imposición de una cuota compensatoria para el fruto es una medida de presión que dé pie a un patrón en contra de los productos mexicanos.

De acuerdo con Jorge Ramos-Mercado, profesor del Departamento de Finanzas y Economía para los Negocios de Egade Businesss School, la medida establecida por el DOC, parece ser más una estrategia de presión política para México que la existencia de una práctica de comercio desleal o dumping.

Explicó que de existir un caso sólido de comercio desleal, como lo señala el país vecino, el margen de entre 3.37 y 5.28 por ciento es bajo: “si hubiera un caso de verdad de comercio desleal, no entiendo por qué lo harías por un margen de 5.0 por ciento… Me suena muy pequeña la diferencia, muy imprecisa la metodología”.

Para llegar a la conclusión de que existe comercio desleal, la metodología de estimación no debe ser trivial, y es necesario realizar una comparación entre pares. Por ello, el especialista dudó de la consistencia del método para estimar el daño de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.

En ese sentido, dijo que un margen de alrededor de 5.0 por ciento no podría causar un daño “catastrófico” a la industria mexicana, pero aseguró que su preocupación radica en el patrón que Estados Unidos está utilizando para ir en contra de los productos mexicanos.

“Me preocupa el patrón porque están sacando muchos alegatos, el ejemplo clásico fue la lechuga donde decían que en México era el foco de contaminación y luego salió que el problema fue en Kansas. Eso es lo que me preocupa, el 5.0 por ciento, creo que es un poco de distracción. El problema es que hay un patrón ya establecido de ir en contra de productos mexicanos”, acotó.

Concluyó que parece ser una forma de poner presión al Gobierno de México y éste dé más concesiones e incluso el próximo año que se haga una revisión del T-MEC, Estados Unidos tenga un mayor control.

Por su parte, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), señaló en un análisis que la decisión de EU “recae sobre uno de los cultivos hortofrutícolas de mayor relevancia económica y social de México”, pero que el incremento de los costos se trasladará al comprador de ese país”.

En el ciclo 2024-2025, la producción de fresa mexicana se ubicó en 694 mil toneladas métricas y alcanzó su nivel más alto desde 2019. Michoacán concentró 59.2 por ciento del total; Baja California, 19.7 por ciento y Guanajuato, 15.5 por ciento. Además, la cadena generó 10 mil 888 millones de pesos de producción directa y nueve mil 029 millones de pesos en valor agregado, y ocho mil 746 empleos directos.

De acuerdo con el GCMA, la cuota preliminar promedio de 4.83 por ciento, incrementaría en 3.90 por ciento el precio que debe pagar el comprador de Estados Unidos, y reduciría en 1.36 por ciento el precio del costo del producto, embalaje y la carga a bordo del medio de transporte que reciben los exportadores mexicanos.

“De manera que la incidencia de la medida recae predominantemente sobre el importador y consumidor de Estados Unidos, no sobre el productor mexicano. El ejercicio atribuye esta distribución a la escasa disponibilidad de sustitutos contraestacionales para el comprador estadounidense en la ventana invernal, periodo en el que México abastece cerca de 98 por ciento de las importaciones de fresa fresca de ese mercado”, indicó.

Y en caso de que, en la determinación final del DOC se impusiera un margen de 18.32 por ciento como era el alegato original, el aumento en el precio al comprador estadounidense sería de 14.75 por ciento; la reducción del volumen exportado, 38.64 por ciento, y una disminución del valor de hasta 365.3 millones de dólares.

“En cualquier escenario, la estructura del mercado invernal —donde México ocupa una posición cuasi-monopólica como proveedor— limita las opciones de sustitución del comprador estadounidense. Por ello, el costo de la medida no permanece concentrado del lado mexicano”, puntualizó.