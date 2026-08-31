Azteca Noticias inicia una nueva etapa informativa

México está cambiando y Azteca Noticias cambia con México. Con una programación renovada, inicia una etapa informativa para estar más cerca de los mexicanos, decir la verdad y defender la libertad para contarla.

Con la visión de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente fundador de Grupo Salinas, y Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Azteca Noticias busca hacer un periodismo a la altura del momento que vive México. Frente a la desinformación, la propaganda y la manipulación, la apuesta es clara: periodismo crítico, información confiable y libertad para contar la verdad.

Esta programación consolida el proceso de transformación iniciado en enero de 2026 bajo el liderazgo de Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación, que contempla una renovación integral de Hechos y adn Noticias: nuevos espacios, contenidos, formatos, conductores, escenografías y tecnología.

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La propuesta combina experiencia y juventud, influencia y empatía: periodistas de amplia trayectoria junto con nuevas generaciones y voces que aportan distintas perspectivas y formas de conectar con los mexicanos.

En Hechos, Manuel López San Martín llega para encabezar Hechos AM, con una apuesta por la información, las entrevistas y la investigación. Por la noche, Javier Alatorre mantiene el liderazgo de Hechos Noche, tras 33 años al frente de uno de los espacios informativos más reconocidos de la televisión mexicana.

En adn Noticias, una joven generación de periodistas con trayectoria conducirá la renovación. Juan Pablo de Leo estará al frente de Agenda ADN, mientras Juan Manuel Jiménez, Lucy Bravo y Roberto Ruiz encabezarán el prime time con una propuesta de información, análisis, conversación y profundidad.

La transformación se extiende a las plataformas digitales de Azteca Noticias y adn Noticias, que en conjunto suman más de 60 millones de seguidores, para llevar información confiable a los mexicanos dondequiera que estén.

En tiempos complejos, México necesita un periodismo que informe sin concesiones, cuestione con libertad y tenga a la verdad como punto de partida. Ese es y será el compromiso de Azteca Noticias.

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