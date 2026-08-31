Claudia Sheinbaum renueva con gasolineros tope a precios de combustibles

Imagen publicada en sus redes este lunes por la Presidenta.

El Gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el sector empresarial gasolinero formalizaron este lunes la renovación del acuerdo voluntario para mantener topes en los precios de los combustibles.

Tras una reunión en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la continuidad de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina Regular y del Diésel.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, publicó en sus redes sociales, junto con una fotografía con los representantes del sector.

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El 17 de agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que bajo este esquema el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional se ubica en 23.68 pesos por litro.

Detalló que el 90 por ciento de las estaciones de servicio en el País, que suman 11 mil 725, ya comercializan el producto en menos de 24 pesos.

Respecto al diésel, se reportó un precio promedio de 27.01 pesos y destacó que el 86 por ciento de los establecimientos, equivalentes a 8 mil 832 gasolineras, ofrecen el litro por debajo de los 27 pesos.

En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas. pic.twitter.com/ltNHVdkQ55 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 31, 2026

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FGR