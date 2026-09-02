Canacintra pide atender pendientes y nueva ley

La Canacintra es el organismo que representa al sector industrial y cuenta con más de 75 delegaciones a lo largo del país.

LA CÁMARA Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que es prioritario que se realice una Ley de Industria que establezca una visión de largo plazo para el desarrollo del sector en México, ante el inicio del nuevo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Consideramos que este nuevo periodo legislativo representa una oportunidad para avanzar en políticas públicas y reformas que respondan a los retos que enfrenta el sector productivo y que permitan generar mejores condiciones para invertir, producir, innovar y generar empleos de calidad”, indicó la organización.

La Canacintra destacó que la Ley de Industria es un tema de prioridad porque además de contribuir con el desarrollo industrial del país, permitirá fortalecer las cadenas productivas, el impulso a la proveeduría local y que haya más innovación y adopción de tecnologías en las empresas e incluso que se tenga mayor acceso al financiamiento y que haya certeza jurídica para las inversiones.

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Además, sostuvo que es necesario que la agenda legislativa considere temas como el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), contenido nacional y desarrollo de proveedores, innovación, digitalización y lo relacionado a la Inteligencia Artificial (IA), el acceso a energía y la transición a fuentes renovables, facilitación regulatoria, acceso a financiamiento, así como desarrollo de infraestructura y logística, entre otros.

El organismo empresarial también señaló que no sólo busca plantear propuestas, sino también “construir soluciones” y exhortó a las diputadas y diputados a que haya un diálogo permanente con el sector industrial nacional y a tener espacios de trabajo que permitan analizar iniciativas y propuestas en beneficio del país.