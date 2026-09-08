Aranceles canadienses a EU desde hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversando con el primer ministro de Canadá, Mark Carney

Canadá se dispone a imponer aranceles de entre el 15 y el 50 por ciento a cientos de productos procedentes de Estados Unidos, a partir del martes 8 de septiembre, de acuerdo con información de la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo con la infomación, el primer ministro canadiense, Mark Carney, apuesta a que plantar cara al presidente Donald Trump acabará ayudando a Ottawa a mejorar su posición negociadora con su principal socio comercial.

Salvo un indulto de última hora, el gobierno de Carney aumentará las cuotas arancelarias de importación sobre productos de acero estadounidenses del 25 al 50 por ciento. Además de que aplicará a aranceles a motocicletas, cosméticos, queso y más productos que provengan de los Estados Unidos.

La medida comercial afectará especialmente a los exportadores estadounidenses de Michigan y Ohio, que mantienen un importante volumen de negocios con Canadá y donde se celebrarán elecciones de mitad de mandato en noviembre.

“Los aranceles de represalia de Canadá buscan que el costo de esta guerra comercial sea lo suficientemente real para las empresas y los consumidores estadounidenses como para que Washington vea un claro incentivo para volver a la mesa de negociaciones”, dijo Brian Clow, quien fue asesor principal de Canadá en materia de comercio y relaciones con Estados Unidos durante el gobierno de Trudeau.

El experto agregó que Canadá no impone los aranceles porque quiera una guerra comercial, sino porque quiere que la guerra con los Estados Unidos termine.

Información de Bloomberg sostiene que los negociadores estadounidenses y canadienses intentaron durante semanas llegar a un acuerdo para reducir las tensiones comerciales y parecían haber coincidido en los términos generales. Sin embargo, las pláticas se vinieron abajo por acciones agresivas por parte del gobierno de Donald Trump.

El fracaso de esas negociaciones dio paso a dos semanas de desahogo y críticas por parte de ambos gobiernos. Cada bando culpó al otro de haber roto el acuerdo en el último momento. Los aranceles de EU a Canadá entrarán en vigor en 2027.