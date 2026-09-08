Lunes negro; caen 13% acciones de Televisa en BMV

La sede de la firma de la familia Azcárraga en San Ángel, al sur de la Ciudad de México.

LAS ACCIONES de Grupo Televisa cayeron con fuerza en la sesión del lunes 7 de septiembre, y tuvieron su peor día desde marzo de 2020, según datos de Bloomberg. El desplome del valor de las acciones se dio después de que S&P Dow Jones Índices anunciara preliminarmente la salida de la firma del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como parte de su rebalanceo semestral.

Así los papeles de Grupo Televisa, propietario de la cadena de televisión más vista del país y servicios de cable, Internet y televisión satelital, perdieron más de 13 por ciento al cotizarse en 7.77 pesos.

De acuerdo con Reuters, la posible salida de Televisa del S&P/BMV IPC sorprendió a los inversionistas.

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“Parece que fue una sorpresa para el mercado. Además, la corrección también se acentúa debido a que fondos que replican al índice nacional tienen que ajustarse tras el anuncio del rebalanceo”, afirmó a la agencia Carlos Hernández, director de la consultoría Vardez Capital.

El Tip: En la primera sesión del 2026, una acción de Televisa costó 10.71 pesos y en lo que va del año una acción de la firma no ha superado los 12 pesos por unidad.

Analistas señalaron que la recomposición semestral también dio a los inversionistas un motivo para castigar a una empresa que ha venido reportando débiles resultados y enfrenta presiones estructurales por el traslado de las audiencias hacia plataformas digitales.

Con base en datos de Investing, en lo que va del año las acciones de Televisa caen más de 26 por ciento.

Además en el segundo trimestre, Televisa reportó una pérdida neta de unos 28.5 millones de dólares, mientras que sus ventas cayeron un 3.0 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

2.5 mil millones de acciones de Televisa hay en circulación

“El catalizador inmediato es técnico, aunque el mercado está aprovechando el rebalanceo para incorporar también dudas fundamentales”, sostuvo Humberto Calzada, economista jefe de Rankia Latinoamérica.

Una vez que se confirme el rebalanceo, Televisa será sustituido por la petroquímica Alpek, cuyas acciones ganaron un 1.69 por ciento a 13. 21 pesos por papel en la sesión del lunes 7 de septiembre.