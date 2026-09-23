Sheinbaum se reúne en Palacio con Mazzucato

La mandataria posa con la economista en Palacio Nacional, ayer.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo recibió —por segunda ocasión— en Palacio Nacional a la economista Mariana Mazzucato con quien sostuvo un encuentro de trabajo en el marco del nuevo informe de la académica, titulado “Transformación del Estado para el Plan México”.

“En Palacio Nacional, recibimos a la economista Mariana Mazzucato; conversamos sobre el reciente informe “Transformación del Estado para el Plan México”, elaborado junto con Lara Merling”, escribió la Presidenta en X.

En su primera visita, en octubre de 2024, Mazzucato acudió a la Facultad de Economía de la UNAM. Ahí escuchó cómo el Gobierno de Claudia Sheinbaum basa su visión de Gobierno en algunas de sus publicaciones.

En el auditorio Alfonso Caso, Luz Elena González, secretaria de Energía, mencionó que la visión de Sheinbaum en la economía tiene un propósito nacional.

“Se trata de una serie de objetivos coherentes que encajan muy bien en la aspiración y el concepto de Estado que nos ha ofrecido Mazzucato”, dijo la funcionaria en la UNAM.

Mazzucato es autora de libros como “El valor de las cosas” y “Misión económica. Una guía para cambiar el capitalismo”, en donde propone que el diseño de las políticas públicas debe ser con un enfoque de misión.

Mariana Mazzucato también es profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London (UCL), donde dirige el Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP), creado en 2017.

Además, la académica ha sido galardonada con diferentes premios internacionales como el Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought y el John Neuman Award.