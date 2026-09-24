A la baja personal manufacturero en julio

EL PERSONAL ocupado en los establecimientos con programa IMMEX mostró una caída de 0.1 y 0.4 por ciento a tasa mensual y anual, respectivamente, durante julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Particularmente a tasa anual, el personal ocupado en establecimientos manufactureros acumuló 31 meses de contracción, siendo la racha más larga de caídas en registro, informó Banco Base.

“Con esto, comparando con julio del año pasado, el personal ocupado ha caído en 20 mil 74 personas, siendo el tercer año consecutivo con pérdida de empleo en el mismo mes”, se lee en el informe.

En este sentido, la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, consideró que es probable que en los próximos meses del 2026 continúe el deterioro en el empleo en las empresas manufactureras del IMMEX.

14 por ciento del personal ocupado estuvo en NL

“No sólo por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, sino también por mayor cautela de las empresas y un incremento en los costos laborales. Por lo anterior, podrían continuar las largas rachas de caídas anuales en el personal ocupado y en las horas trabajadas”, advirtió.

Por su parte, información del Inegi revela que, durante el séptimo mes, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX incrementaron 1.3 por ciento a tasa mensual. Particularmente, en los establecimientos manufactureros, tuvieron un alza de 1.5 por ciento y en los no manufactureros, de 0.8 por ciento. Sumado a lo anterior, las horas trabajadas no presentaron variación a tasa mensual. Aunque en las unidades económicas manufactureras subieron 0.1 por ciento y en las no manufactureras se mantuvieron sin cambio, en julio pasado.

Los expertos de Banco Base explicaron que 14 de los 20 subsectores registraron caídas en las horas trabajadas en julio. Destaca que la fabricación de equipo de transporte con un retroceso en las horas trabajadas de 0.13 por ciento y suma 19 caídas en los últimos 20 meses.

Por otro lado, destaca que la fabricación de equipo de computación registró un crecimiento de 4.86 por ciento anual, sumó 20 meses creciendo.