Aparatos electrónicos impulsan exportaciones

Las exportaciones manufactureras no automotrices, que incluyen las de equipos y aparatos eléctricos-electrónicos y que son mercancías asociadas al auge de la Inteligencia Artificial (IA) crecieron 122.3 por ciento y provocaron la expansión del valor de las ventas totales que realizó México durante agosto; no obstante, las automotrices se contrajeron 2.2 por ciento debido a un menor envío hacia Estados Unidos y otros países.

El valor de las exportaciones totales, en agosto, creció 40.4 por ciento a tasa anual y se ubicó en 78 mil 010.5 millones de dólares, el alza fue impulsada por las no petroleras; de acuerdo con la Balanza Comercial de Mercancías de México, al interior de las no petroleras sólo las extractivas y manufactureras registraron incrementos, mientras que las agropecuarias cayeron 1.6 por ciento y alcanzaron los mil 154.5 millones de dólares.

El Dato: La balanza comercial de México registró un superávit de 3 mil 489 millones de dólares durante agosto, con lo que revirtió el déficit de 116.1 millones de dólares de julio.

En contraste, el valor de las exportaciones extractivas se incrementó 45.9 por ciento y se ubicó en mil 655.9 millones de dólares, mientras que el de las manufactureras subió 42.6 por ciento y alcanzó los 73 mil 618.5 millones de dólares.

De las exportaciones manufactureras, las no automotrices crecieron 63.2 por ciento y se ubicaron en 57 mil 692.1 millones de dólares, las que más registraron incrementos fueron las de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, 122.3 por ciento; las de productos de la minerometalurgia, 50.4 por ciento; de productos plásticos y de caucho, 10.6 por ciento; de alimentos, bebidas y tabaco, 10 por ciento y de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, 7.2 por ciento.

En tanto, las exportaciones manufactureras automotrices se contrajeron 2.2 por ciento para finalizar el mes en 15 mil 926.4 millones de dólares, la reducción fue ocasionada por la contracción de 1.0 por ciento de las ventas que tuvieron como destino EU y de 7.8 por ciento en las dirigidas a otros mercados internacionales.

INTERCAMBIO DE MERCANCÍAS ı Foto: Especial

De acuerdo con un reporte elaborado por Global Research UBS, el comercio mexicano se ha expandido 34 por ciento debido al apogeo del sector tecnológico, en especial, las exportaciones se han concentrado en productos como tarjetas madre para computadoras, microchips y servidores, y por lo tanto han superado a las automotrices que enfrentan tarifas arancelarias.

Los analistas de Global Research UBS, destacaron que las exportaciones tecnológicas no sólo generan ganancias, sino que adicionaron alrededor de 0.6 puntos porcentuales de valor agregado al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 12 meses.

En su reporte, sostuvieron que es complicado estimar el saldo de la balanza comercial, ya que las exportaciones tecnológicas han aumentado, pero también las importaciones de este tipo de mercancías.

“Vemos un fuerte crecimiento en las importaciones intermedias y, más recientemente, en bienes de capital, una señal de que las empresas tecnológicas están ampliando su capacidad”, destacaron.