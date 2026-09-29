Crecimiento del PIB al cierre del año, moderado y menor al promedio histórico

Con los datos del segundo trimestre del año y del primer mes del tercer cuarto, se anticipa que la economía mexicana concluya el año en un nivel de 1.4 por ciento, estimación mayor que el resultado de 2025; sin embargo, sería el cuarto año consecutivo con un crecimiento menor al promedio histórico de 1.9 por ciento, destacó el área de estudios económicos Banamex.

“En general, para la segunda mitad del año anticipamos un crecimiento moderado, con una expansión de 1.4 por ciento para todo el año y de 1.7 por ciento para 2027. Con esto, el crecimiento del PIB hilaría cuatro años consecutivos de avances por debajo de su promedio histórico de 1.9 por ciento observado durante el periodo 2000-2018”, indicó el documento Examen de la Situación Económica de México.

El dato: La creación de empleo formal, prevé Banamex, seguirá creciendo hacia el cierre del año, en línea con la mejoría en la economía, por lo que estima un avance anual de 1.6%.

Los analistas destacaron que con cifras desestacionalizadas, el PIB creció 1.5 por ciento entre abril y junio, debido a un alza en todos los sectores y repuntó tras la caída de 0.3 por ciento entre enero y marzo. En el periodo de referencia, las actividades primarias o las relacionadas al sector agropecuario crecieron 3.3 por ciento; la producción de la industria (secundarias) avanzó 1.6 por ciento y los servicios o las terciarias se incrementaron 1.5 por ciento.

En tanto, con cifras originales, el PIB creció 2.2 por ciento a tasa anual entre abril y junio, debido a que las actividades agropecuarias tuvieron un alza de 7.6 por ciento; los servicios de 2.6 por ciento y la producción industrial avanzó 0.9 por ciento, “pero a un ritmo más moderado”.

Según la información de la actividad económica de julio, se prevé que el tercer trimestre será un periodo de dinamismo, pero con un menor crecimiento respecto a los tres meses previos, “estimamos un crecimiento trimestral del PIB de 0.1 por ciento”.

39.2 Por ciento promedió la inflación --en el 2.° trimestre

El consumo también se mantuvo dinámico durante el segundo trimestre y debido a que se prevé que el ingreso de los hogares aumente en los siguientes meses y a las tasas de interés reales que han bajado, Banamex pronosticó que hacia el cierre de 2026 crezca 2.0 por ciento, cifra mayor que el 1.1 por ciento que se tuvo el año pasado.

Entre abril y junio, el consumo privado creció 0.9 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2026 que tuvo una contracción de 0.7 por ciento. El alza se explicó por un incremento de 1.2 por ciento en la compra de bienes y servicios de origen nacional; mientras que la adquisición de bienes importados retrocedió 0.9 por ciento.

En la comparación anual, durante el segundo trimestre y con cifras originales, el consumo privado avanzó 2.1 por ciento, impulsado por la compra de bienes importados con 6.4 por ciento y de bienes nacionales, 1.0 por ciento, “ya que los servicios registraron un crecimiento nulo”.

55.6 por ciento fue la tasa de informalidad en julio pasado

Asimismo, el indicador de confianza del consumidor de agosto tuvo un alza de 1.0 punto respecto a julio y se mantuvo en 46.1 puntos, nivel similar al observado en el mismo mes de 2025, lo que, de acuerdo con los expertos, refleja una mejora sustancial en este indicador en los últimos tres meses.

En el caso de la formación bruta de capital fijo, el indicador que refleja las inversiones que se realizan, también repuntó 4.3 por ciento en el segundo trimestre del año, tras varios meses en cifras negativas, debido a que la inversión pública tuvo un alza de 4.4 por ciento y acumuló tres meses de crecimiento. Mientras que la inversión privada también se incrementó 4.3 por ciento, tras la caída de 2.4 por ciento en el primer trimestre.

Y pese a que la confianza empresarial se mantuvo en “zona de pesimismo” con 48.2 puntos por debajo del umbral de los 50 puntos durante agosto, Banamex estimó que la inversión tendrá una mejora por el impulso del sector público, menores tasas de interés reales y a la estabilización de la incertidumbre, “por lo que proyectamos un avance del 1.5 por ciento para 2026, tras la caída de 6.3 por ciento en 2025”.

Con lo anterior, las estimación de Banamex prevén un crecimiento “moderado” del PIB al cierre del año, debido a un mayor gasto público, que la política monetaria se mantenga en terreno neutral y que la incertidumbre se reduzca y por ende haya mayor inversión privada.

Respecto a las exportaciones, otro motor de la economía, Banamex refirió que se mantendrán, impulsadas por la economía de Estados Unidos, la cual anticipa, crecerá a un ritmo similar al del año pasado, al mismo tiempo que se prevé que se fortalezca la recuperación de empleos.