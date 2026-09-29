EU y China acuerdan tijera a aranceles

Los gobiernos de Estados Unidos y China acordaron evaluar listas de bienes de importación que suman alrededor de 30 mil millones de dólares cada una con el propósito de otorgarles un tratamiento arancelario reducido de manera recíproca. La decisión se informó luego de la visita de Xi Jinping, presidente del país asiático a Washington.

“Estados Unidos y China han acordado entablar un diálogo bajo el marco de la Junta de Comewrcio para considerar listas de bienes de importación acordados mutuamente que suman aproximadamente 30 mil millones de dólares por cada parte, con miras a otorgar un tratamiento arancelario reducido a dichos bienes de manera recíproca, en consonancia con sus respectivas leyes y procesos internos”, indicó un comunicado de la Casa Blanca.

15 mil mdd fue el déficit comercial de EU con China a julio

Ambas naciones convinieron los términos de referencia para el marco conocido como “30 por 30”, el cual será puesto en marcha por la Junta de Comercio en donde colaboran representantes de Pekín y Washington: Scott Bessent y Jamieson Greer por Estados Unidos, y He Lifeng por China.

Estados Unidos reducirá aranceles a una lista de 1619 partidas arancelarias importadas desde China por un valor anual de 30 mil millones de dólares; las mercancías incluyen bienes agrícolas, pesqueros, agroindustriales, materias primas y bienes industriales médicos. Por su parte, Pekín bajará los gravámenes a una lista de 77 productos estadounidenses que incluyen bienes de consumo general como fuegos artificiales y pirotecnia, electrodomésticos, productos para bebés o niños, juguetes y equipamiento deportivo, artículos de billar, juegos de salón y artículos para fiestas y Navidad.

“Los valores atribuidos a los productos en las dos listas se determinaron tomando como referencia los valores del comercio bilateral anual correspondiente al año calendario 2024. Las futuras reducciones arancelarias aplicables a los productos de las dos listas aprobadas se determinarán e implementarán de conformidad con los procesos legales internos de cada parte”, indicó el documento de términos de referencia.