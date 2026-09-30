Peso cae por 2.a jornada al hilo; paridad cierra en $18.05

El peso se depreció frente al dólar por segundo día consecutivo y finalizó la sesión de ayer en 18.05 unidades por billete verde con un tipo de cambio mínimo de 17.8728 y un máximo de 18.1504 pesos por divisa estadounidense. Este nivel no se observaba desde marzo pasado, y con ello, se borró el avance que consiguió en lo que va del año, por lo que analistas aseguraron que se acabó la “era del superpeso”.

“La depreciación del peso estuvo nuevamente relacionada con el aumento en las tasas de interés de los instrumentos del Tesoro estadounidense, particularmente en los de mayor plazo, lo que ha incrementado el rendimiento relativo de los activos denominados en dólares y reducido el atractivo de mantener posiciones en pesos mediante operaciones de carry trade”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

EL DATO: EL TÉRMINO “superpeso” se popularizó entre 2022 y 2023 por la fortaleza inusual de la moneda, impulsada por las altas tasas, las exportaciones, remesas e inversión.

El cambio en la divisa nacional ocurre en un momento en que la incertidumbre por la guerra en Irán ha sido persistente; además, el conflicto presiona los precios de los energéticos y también a la inflación estadounidense, situación que elevó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) mantendrá una política monetaria restrictiva por un lapso mayor.

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Por su parte, Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, destacó que la depreciación del peso mexicano “confirma el fin de la era del ‘superpeso’” y de la estabilidad que había mantenido la moneda durante casi todo el año, “arrastrada por un complejo escenario macroeconómico internacional”.

El especialista sostuvo que los mercados financieros internacionales registraron comentarios negativos de los miembros de la Fed sobre la tendencia de la inflación estadounidense, ya que algunos aseguraron que podría haber un incremento en la tasa de interés, “lo que derivó en un alza de los tipos de interés de 30 años hasta el 5.6 por ciento”, también cayó la confianza del consumidor en Estados Unidos y hubo una disminución en las vacantes de puestos de trabajo.

LA DEPRECIACIÓN del peso mexicano confirma el fin de la era del ‘superpeso’ y de la estabilidad que había mantenido la moneda durante casi todo el año, arrastrada por un complejo escenario macroeconómico internacional FELIPE MENDOZA Analista de Mercados de EBC Financial Group



“Al tiempo que los rendimientos de la deuda soberana se dispararon impulsados por las advertencias de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, sobre presiones inflacionarias por la demanda de Inteligencia Artificial (IA) y riesgos geopolíticos, lo que llevó a firmas como Wells Fargo a elevar la tasa proyectada de la Fed para 2027 al rango de 4.75-5.0 por ciento”, apuntó.

Con lo anterior el nerviosismo global también sumó los comentarios del presidente Donald Trump, quien señaló que el desarrollo de IA no se frenaría y que el régimen iraní caería pronto y provocaría un desplome de los petroprecios.

A su vez, el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex señaló que la divisa de EU se apreció debido a las presiones inflacionarias y la venta en grandes cantidades de bonos de largo plazo, “para el overnight, esperaríamos que el (tipo de cambio) USD/MXN oscile en un rango entre 17.93 y 18.19 (unidades por billete verde), ante el sentimiento de cautela en los mercados y a la espera del reporte de nóminas de la ADP mañana”.

DE RÁPIDO

CAMBIOS. Afore Banamex nombró a Sergio Molina Gutiérrez como nuevo director de Inversiones, cargo que asumirá el próximo 1 de noviembre. El directivo encabezará las estrategias de inversión, administración de portafolios y monitoreo de riesgos. Molina cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y durante los últimos 17 años formó parte de Afore SURA.

MANTIENE NEGOCIACIÓN. Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México continuarán las pláticas para revisar su Contrato Colectivo de Trabajo. La aerolínea presentó una propuesta integral y el sindicato acordó solicitar una prórroga para analizarla y posteriormente someter el convenio a consulta de sus agremiados. Las operaciones continúan con normalidad.

APUESTA POR IA. HSBC México lanzó HSBCnio, una solución digital para clientes corporativos e institucionales que integra servicios bancarios, datos e Inteligencia Artificial en sus plataformas y flujos de trabajo. La herramienta permite consultar información autorizada de cuentas y transacciones mediante IA, además de dar seguimiento a pagos, préstamos y otras operaciones.