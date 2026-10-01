Paridad peso-dólar se debe “desacralizar”

El peso mexicano se depreció ayer frente al dólar por tercer día consecutivo y superó la barrera de las 18 unidades; no obstante, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos Banamex, señaló que se debe “desacralizar” el tipo de cambio, ya que el hecho de que se encuentre en 16 o 25 pesos por billete verde no indica si la economía nacional se encuentra bien o mal.

“El tipo de cambio es un precio. Es un precio muy relevante, es un precio ancla, pero es un precio. Es el precio en pesos de un dólar. Como tal, lo fijan las reglas de oferta y demanda… Desafortunadamente, en México, por haber tenido muchos años un tipo de cambio fijo, tendemos a darle una importancia casi de deidad y no, es un precio”, indicó el especialista en conferencia de prensa.

Por su parte, Paulina Anciola, subdirectora de Análisis Político Banamex, sostuvo que la depreciación del peso es un comportamiento típico y que lo inusual fue la apreciación de la moneda mexicana en 2025 si se considera el panorama del entorno global adverso: como el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la guerra comercial o la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de México.