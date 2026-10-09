Teletón y Banamex celebran 29 años de una alianza que transforma vidas

Teletón y Banamex celebran 29 años de una alianza que, desde 1997, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, cáncer o trastorno del espectro autista en México.
Como cada año, Banamex pondrá a disposición de la sociedad mexicana su infraestructura y canales de atención para recibir donativos de forma rápida y segura durante el Teletón 2026. Los recursos podrán aportarse a través de más de 500 sucursales, cinco sucursales remotas ubicadas en CRIT´s y en la sede del evento; su red de 9,137 cajeros automáticos, BancaNet®, la App Banamex Móvil, el Centro de Atención Telefónica con 400 operadores dedicados a la recepción de donativos, así como mediante CoDi® y la línea telefónica 800 7-19-9999.
“Durante casi tres décadas hemos acompañado a Fundación Teletón convencidos de que juntos podemos generar oportunidades para miles de familias mexicanas. Invitamos a todas las personas a sumarse a esta causa con la confianza de que cada donativo llegará de forma segura y contribuirá a cambiar vidas”, señaló Sinead O’Connor, directora corporativa de la Banca de Consumo de Banamex.
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Además, Banamex fortalece su compromiso con la causa a través de la Tarjeta de Crédito Teletón Banamex, que cumple 23 años apoyando a Fundación Teletón. Actualmente, más de 81 mil tarjetahabientes contribuyen diariamente mediante sus compras y, como resultado de este esfuerzo conjunto, en 2026 se realizará un donativo de 35 millones de pesos, superando la cifra del año pasado, destinado a apoyar la operación de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en el país.
Con esta alianza, Teletón y Banamex mantienen su compromiso de seguir impulsando la inclusión, la rehabilitación y el bienestar de miles de familias mexicanas que encuentran en Fundación Teletón una oportunidad para transformar sus vidas.
Para más información visite: Teleton.org
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FGR