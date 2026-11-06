Consumo privado crece 0.5% mensual en agosto

El Indicador Mensual del Consumo Privado creció 0.5 por ciento en agosto a tasa mensual y acumuló dos meses seguidos positivos, el avance fue originado porque los hogares mexicanos compraron bienes y servicios nacionales; es decir, la adquisición de productos como alimentos, ropa, electrodomésticos y otros artículos manufacturados así como servicios como atención médica, educación, transporte, turismo y entretenimiento.

Al interior del consumo privado nacional destacó que el gasto en bienes nacionales mostró la mayor dinámica mensual con un incremento del 0.7 por ciento, mientras que el sector de servicios aumentó un 0.4 por ciento; mientras que, la compra de bienes de origen importado registró una contracción de 0.01 por ciento.

“El consumo de bienes importados disminuyó 0.01 por ciento en el mes, luego de un fuerte avance de 1.37 por ciento en el mes previo. Con esto, este tipo de consumo suma cuatro caídas en los últimos cinco meses. El desempeño del consumo de bienes

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importados enfrenta un riesgo para los siguientes meses, por la fuerte depreciación del peso”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En su comparación anual con respecto a agosto de 2025, el consumo privado total reflejó un incremento real del 1.4 por ciento con cifras desestacionalizadas. Esta tendencia fue por un crecimiento del 1.1 por ciento en los bienes y servicios de origen nacional, en tanto que el consumo de bienes importados presentó un aumento anual del 0.7 por ciento.

La analista destacó que aún persisten riesgos para el consumo privado, como la debilidad del mercado laboral y la caída en el poder adquisitivo de las remesas.