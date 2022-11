5 puntos para entender y capitalizar tu Afore

Fuente: Luis Kuri, director general de Citibanamex Afore.

Una gran parte de los trabajadores se ilusiona con el día de su retiro, ese día que no tendrá que preocuparse de los horarios laborales y del tráfico. Un sueño posible que no llegará si no se ponen manos a la obra para convertirlo en un objetivo y -así- asegurar un retiro digno e independiente con los recursos suficientes para cubrir tus necesidades básicas y de esparcimiento.

Por esta razón, debes conocer los 5 puntos básicos para entender y capitalizar tu Afore , el vehículo para tu retiro.

La Afore y sus funciones

Es importante recordar que una persona que trabaja formalmente tiene una Afore. Las Afores son las instituciones que se encargan de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores. Son reguladas por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y sólo las autorizadas por el gobierno pueden administrar estos recursos[1].

Entre sus funciones se encuentran:

Recibir las cuotas obrero-patronales, así como las aportaciones voluntarias.

​Individualizar las aportaciones y rendimientos de las cuentas individuales.

​Invertir los recursos de los trabajadores en las SIEFORES.

​Enviar el estado de cuenta a los trabajadores de forma cuatrimestral.

​Pagar los retiros programados.

​Atender y asesorar al trabajador en todos los trámites y servicios relacionados con su cuenta individual.

La diferencia con la Ley del 97

Antes de la creación de las Afores- previo a 1997-, las pensiones eran administradas por las instituciones de seguridad social (IMSS/ISSSTE) y posteriormente se creó un Sistema de Capitalización Individual en el que los trabajadores -a través de su empleador y con ayuda del gobierno- realizan aportaciones, calculadas con base en el salario del trabajador, a entidades financieras privadas, mejor conocidas como Administradoras de Fondos para el Retiro. [2] El objetivo de éstas es invertir los fondos de los trabajadores con la finalidad de generar rendimientos [3] a largo plazo para aumentar el monto ahorrado.

En qué invierten las Afores

Los recursos son invertidos a través de Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, conocidas como SIEFORES, las cuales son generacionales, es decir, los recursos se agrupan según el rango de edad de los trabajadores, lo que permite generar estrategias de inversión con perspectivas enfocadas en la fecha de retiro de cada grupo . Este régimen de inversión también es diseñado y regulado por la CONSAR, institución que busca la reducción del riesgo y la diversificación de los portafolios.

Los beneficios para el trabajador

Estas inversiones tienen como objetivo generar un beneficio para los trabajadores ya que los rendimientos generados se verán reflejados en el saldo de su Cuenta Individual. A mayor cantidad de ahorro mayor será este beneficio, por lo que es recomendable que las aportaciones obligatorias sean complementadas con aportaciones voluntarias con la finalidad de robustecer el ahorro para el retiro, éstas pueden ser realizadas a través de diferentes canales físicos y digitales, dependiendo de la Afore en la que se encuentren registrados.

Conoce dónde se encuentra tu Afore

En México hay 10 entidades autorizadas[4] para la administración de los recursos de los trabajadores, una de ellas de carácter público, una más hibrida (con participación pública y privada) y las 8 restantes privadas, entre las que destaca Citibanamex Afore.

Si aún no sabes qué entidad administra el dinero para tu retiro ¡localízala hoy mismo! Es importante que no dejes pasar más tiempo, empieza a adueñarte de tu futuro y programa tus aportaciones voluntarias.

Los recursos en tu Cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar.

