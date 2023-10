Aerolíneas cancelan vuelos a Acapulco y Zihuatanejo por 'Otis'

Aerolíneas suspendieron vuelos a los destinos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo ante el impacto del huracán 'Otis'.

"Debido a las afectaciones por el paso del huracán 'Otis', nuestras operaciones para el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de Acapulco están canceladas “, señaló Volaris en sus redes sociales.

Para aquellas personas que tienen un vuelo en puerta, sugirió estar atento al correo electrónico o enviar un WhatsApp al 5558 988599.

Por su parte, Viva Aerobus señaló que, ante el impacto del fenómeno natural, y como medida de seguridad y protección a los pasajeros y la tripulación, se cancelan vuelos desde y hacia Zihuatanejo.

Aeroméxico señaló que, debido a las afectaciones provocadas por 'Otis', puso a disposición de los pasajeros que viajan desde o hacia Acapulco y Zihuatanejo una política de protección especial que se puede consultar en su página o redes sociales. Sin embargo, no detalló los vuelos cancelados.

Se quedan varados en centrales por cierre de autopistas hacia Acapulco



El huracán 'Otis' también dejó varias personas varadas en la Central de Autobuses del Sur de la Ciudad de México en espera de trasladarse a Acapulco, debido a que no hay viajes de autobuses debido a que las carreteras hacia Guerrero están obstruidas por deslaves.

“Compré un boleto, pero me lo dieron abierto porque no saben a qué hora van a salir los camiones. Nosotros somos de allá y estamos esperando que se reabran los traslados”, dijo una usuaria.

En la Central de Autobuses del Sur de la Ciudad de México se cancelaron los viajes de autobús hacia Acapulco debido a las lluvias y obstrucción de carreteras provocadas por el huracán Otis. Foto: Jorge Butrón / La Razón

En las taquillas de las empresas solo hay viajes hasta el municipio de Chilpancingo, pues aseguran que ya no se puede pasar, porque hay deslaves carreteros.

“La comunicación que tenemos es que la terminal Papagayo en Acapulco tiene muchas fallas; nos reportan que no hay luz y parte del techo se cayó. No te puedo decir si en tres horas o un día, no sabemos porque no hay paso en la carretera”, explicó un responsable de una empresa camionera a este diario.

Las camionetas privadas que salen del Metro General Anaya también tienen problemas para entrar, por ello, muchos de sus clientes han cancelado, pues a pesar de que un transporte sale a las 15:00, no aseguran que pase.

“Sí de echo está feo o sea hasta ahorita se supone que sí, pero la verdad yo no te recomiendo que viajes para allá hay mucho relajo. Las unidades no han podido entrar”, explicó una de las responsables de los viajes.

De acuerdo a Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Autopista Cuernavaca - Acapulco registra cierre a la circulación en el kilómetro 360 en ambas direcciones, por deslave de talud.

En la zona hay lluvia por el huracán Otis

Mientras que en Acapulco, turistas viven horas de pánico con la llegada del huracán ‘Otis’ a Guerrero. En redes sociales diversos usuarios pidieron ayuda por la catástrofe que dejó a su paso este fenómeno natural.

En imágenes y videos compartidos se puede ver la devastación del puerto de Acapulco y las múltiples afectaciones en los hoteles, centros comerciales y condominios turísticos de este destino.

Con información de Jorge Butrón

DAN