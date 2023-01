Aerolíneas cargueras necesitan un año para sacar vuelos del AICM, afirma Canaero

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) señaló que el sacar a las aerolíneas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un plazo de 90 días como lo plantea el decreto presidencial que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación (Dof) es inalcanzable y pondría en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas del país, por lo que requieren un plazo mínimo de 360 días naturales.

Señaló que con ello permitirá que otros aeropuertos y proveedores de servicios logren absorber las nuevas operaciones de carga bajo al menos las mismas condiciones técnicas y operativas que actualmente existen en el AICM. Permitiendo también, realizar una adecuada reubicación del personal operativo que deberá migrar sus fuentes de empleo, así como gestionar la contratación y capacitación de nuevo personal.

En un posicionamiento, la cámara que agrupa a aerolíneas nacionales e internacionales, empresas cargueras, taxis aéreos y prestadores de servicios en el país, señaló que el decreto carece de un análisis logístico y de seguridad, por lo que provocará impactos económicos y sociales a la industria, además de que hacerlo de manera apresurada impactará a las cadenas de suministro.

“En la Canaero vemos con preocupación los impactos económicos y sociales que esta decisión ocasionará a la industria de carga aérea en México. El trasladar el servicio exclusivo de carga a otras terminales de manera apresurada afectará significativamente el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, mermando la competitividad de nuestra industria e impactando cientos de empleos directos e indirectos que las operaciones de carga en el AICM generan”, sostuvo el organismo.

Consideró además que una decisión precipitada de mover la operación del AICM a otros aeropuertos, generaría un problema logístico para las empresas que comparten aeronaves de carga junto con sus operaciones en la panzas de los aviones, lo cual involucraría transportar vía terrestre la carga entre los dos aeropuertos, saturando las ya congestionadas vías de acceso a la Ciudad de México hasta la terminal capitalina.

Otros factores a considerarse son el aumento de los costos para los importadores y exportadores por la duplicidad de servicios; y costos de transporte terrestre, de aduanas y servicios logísticos.

Respecto a la degradación de la Categoría 1 de seguridad aérea, la Canaero aseguró que, con ello no se permiten agregar nuevas rutas y, por lo tanto, el cambio de aeropuerto afectaría principalmente a las aerolíneas nacionales, generando una desventaja competitiva. “Si bien la autoridad ha expresado que no se tendrá problema para la migración de estas rutas, a la fecha no se ha recibido ninguna confirmación oficial por parte de la Federal Aviation Administration (FAA)”, destaca el documento.

“Exhortamos a las autoridades a tomar en cuenta las solicitudes de la industria, de tal manera que se cuente con el plazo adecuado y todos los elementos necesarios para la correcta migración y funcionamiento de las operaciones de carga aérea, permitiendo que nuestro sector continúe siendo un importante potenciador de la economía del país”, finalizó.

