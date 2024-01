Ahorro voluntario en las Afores aumenta 76% desde la pandemia

El ahorro voluntario que los trabajadores canalizan a su Afore con el objetivo de mejorar su pensión aumentó 76.1 por ciento en términos reales (considerando inflación) en los últimos cuatro años; es decir, de antes que estallara la pandemia de Covid-19 al cierre del 2023.

A diciembre del 2019, las aportaciones voluntarias sumaron 92 mil 185 millones de pesos; el año pasado alcanzó una cifra récord de 202 mil 903 millones de pesos, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esto implica que, en 2023, cerraron en un nivel récord, lo que significó un crecimiento en términos reales de 16.9 por ciento con respecto al 2022, equivalente a 37 mil 134 millones de pesos más.

El incremento se da después de que en 2022 se registró un nulo avance en las aportaciones voluntarias, a consecuencia de la elevada inflación.

El aumento observado en 2023 es el mayor desde 2000, cuando ingresó un importante monto de recursos, debido a que la pandemia dio oportunidad a muchas personas a generar ahorros en diversos rubros.

De las aportaciones netas, 141 mil 128 millones de pesos correspondieron a trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el resto, 61 mil 744 millones de pesos, a los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual se conoce como ahorro solidario.

Pese al incremento de las aportaciones voluntarias, éstas aún representan una pequeña parte de todos los recursos que operan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Al cierre del 2023 significó sólo 3.49 por ciento del total; un año antes, en 2022, 3.27 por ciento.

Lo anterior, pese a que el ahorro que los trabajadores realizan por libre decisión puede ser la diferencia entre tener una buena o mala pensión.

Según la Consar, una mujer de 25 años que empieza a cotizar con un sueldo mensual de 21 mil 538 pesos y que planea retirarse a los 65 años, recibiría una pensión de 10 mil 865 pesos; sin embargo, con aportaciones adicionales por hasta mil 698 pesos al mes podría alcanzar un monto de 21 mil 538 pesos.

En el caso de un hombre que empieza a cotizar con un sueldo mensual de 21 mil 538 pesos, que también tiene 25 años y que planea retirarse a los 65 años, recibiría una pensión de 11 mil 415 pesos; no obstante, con el ahorro voluntario de mil 533 al mes, ésta podría ser de hasta 21 mil 538 pesos. En ambos casos se tendría un aumento mayor a 88 por ciento.

Interés limitado

En México, sólo seis por ciento de la población con una cuenta individual realiza aportaciones voluntarias para su retiro, según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

De acuerdo con los resultados del Inegi, la mayor parte de las personas que tienen este hábito se concentra en el segmento poblacional con mayores estudios (licenciatura o más), con 10 por ciento. Sin embargo, a nivel secundaria o nivel medio superior apenas representa entre tres y cinco por ciento.

Al respecto, 49 por ciento dice no le queda dinero para realizar aportaciones voluntarias; 18 por ciento asegura que no sabe hacerlo; otro 12 por ciento comenta que desconoce las ventajas; nueve por ciento ahorra de otra forma y cinco por ciento no confía en el sistema actual, según los datos de la encuesta.

“El hábito del ahorro, en general, es uno de los grandes retos en México. Poca gente es la que decide hacerlo, porque la cultura en torno a él es baja. Sin embargo, es un gran aliado para muchos objetivos, desde salir de viaje, hasta tener una buena pensión”, señala Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera.

Una encuesta de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) revela que 61 por ciento de los hombres piensa que sus hijos o familiares los mantendrán en la vejez y otro cuatro por ciento considera que el Gobierno.

En el caso de las mujeres, 73 por ciento considera que sus hijos o familiares las mantendrán y otro tres por ciento prevé que el Gobierno.

“Uno de los grandes errores es pensar que nos van a mantener, hombre y mujer prevenidos valen por dos, por eso es mejor ahorrar con anticipación para no llevarnos un susto al final”, expuso Urías.