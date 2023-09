AMLO descarta crisis económica en 2024

El Presidente López Obrador aseguró que no habrá ninguna crisis financiera de fin de sexenio en el país, pero advirtió que en 2025 podría haber algunos “ajustes”; estimó que durante su administración se logrará un crecimiento económico anual de 1.3 por ciento por persona, similar al nivel que tenía antes de la pandemia de Covid-19.

En su conferencia matutina, aseguró que México no tendrá crisis interna porque no habrá crisis financiera en Estados Unidos debido a la elección presidencial en ese país, en noviembre del 2024. “De aquí a finales del año próximo no veo crisis económica y financiera, ojalá y no me equivoque, pero después puede haber ajustes, pero eso ya es en el inicio del 25, yo entrego en septiembre del próximo año”.

Adelantó que hablará con su sucesor en la coordinación del movimiento de transformación, para darle algunas recomendaciones. “Por ejemplo, que no se pierda el impulso en lo que tiene que ver con inversión pública y con la industria de la construcción, para que se sigan generando empleos; que no se deje de pedalear, porque eso reactiva la economía rápido, genera muchos empleos y reactiva el mercado interno; es bienestar”, agregó el Presidente.

Proyectó que concluirá su Gobierno con un promedio de crecimiento per cápita de 1.3 por ciento, mayor a lo esperado tras ajustes en la medición del Inegi. Apuntó que de enero a junio del 2023, el PIB acumula un alza de 3.6 por ciento.

“Esto, si se suma, da un promedio ya positivo de 0.9 por ciento promedio anual de crecimiento, que eso es un milagro; espero que para 2024 esto se convierta en cuando menos 1.3 por ciento, para que el per cápita, es decir, el crecimiento por persona sea igual que antes de la pandemia”, enfatizó.