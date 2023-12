AMLO festeja inversión petrolera de Carlos Slim

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por la compra que realizó Grupo Carso, de Carlos Slim, de dos campos de crudo (“oro negro”) de PetroBal, empresa de la familia Baillères, ya que, dijo, la explotación del hidrocarburo quedará en manos de mexicanos.

El lunes, el mandatario fue informado de la operación, la cual asciende a 530 millones de dólares y se realizó con el objetivo de crear un bloque para la explotación de petróleo en el mar de Campeche.

En la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, resaltó que en esta región del país se han encontrado yacimientos de petróleo importantes.

Además, el tabasqueño manifestó que aunque es un contrato otorgado durante la Reforma Energética, el bloque de explotación de crudo “queda en manos de mexicanos y estoy seguro que se va a invertir en la extracción”.

Se alcanzó un acuerdo vinculante con PetroBal, una entidad que es parte de Grupo Bal, para que, una vez concluidas ciertas condiciones, (se) adquiera 100 por ciento del capital social de su subsidiaria PetroBal Operaciones Upstream

Grupo Carso, Comunicado

El lunes por la noche se dio a conocer que Grupo Carso suscribió un acuerdo con PetroBal, de Grupo Bal, para adquirir 100 por ciento de su subsidiaria por más de 500 millones de dólares.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el conglomerado detalló que la operación se realizó a través de su subsidiaria Zamajal.

“Se alcanzó un acuerdo vinculante con PetroBal, una entidad que es parte de Grupo Bal, para que, una vez cumplidas ciertas condiciones, (se) adquiera 100 por ciento del capital social de su subsidiaria denominada PetroBal Operaciones Upstream”, se lee en el comunicado.

Esta sociedad tiene una participación de 50 por ciento en los campos Ichalkil & Pokoch, mismos que desde 2022 se encuentran en actividad; en la actualidad producen, aproximadamente, 16 mil 350 barriles de crudo equivalente por día.

La consumación de la adquisición está sujeta a ciertas condiciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes en México.

Esta no es la única inversión de Slim en esta industria. La compañía de inversión familiar del magnate mexicano, Control Empresarial de Capitales, acumula participaciones por cerca de 327 millones de dólares en Talos Energy y Harbor Energy, a través de al menos media docena de transacciones desde octubre, la más reciente este mes, según expuso Bloomberg.

Grupo Carso, además, anunció en mayo la adquisición de 49.9 por ciento de la subsidiaria en México de Talos Energy, que posee una participación en el megayacimiento petrolero Zama de 17.4 por ciento. La operación fue por 124 millones 750 mil dólares.

López Obrador también aseguró, ayer en su conferencia, que México tiene garantizada una reserva de petróleo para los próximos 30 años y dijo que le gustaría que ya no se usara más el hidrocarburo y otros recursos no renovables, pese a reconocer que el proceso para cambiarlo por energías limpias llevará un tiempo.

“Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables y que se emplearan más energías limpias, se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa, de la noche a la mañana”, expuso.

Entonces, añadió el mandatario, cuando menos se tiene garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética “y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque antes no se invertía en el rubro de exploración”