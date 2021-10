Anpact pide certeza y seguridad en carreteras para impulsar la reactivación

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Miguel Elizalde, indicó que en plena recuperación económica aún enfrentan retos como la certeza jurídica y la seguridad en carreteras para impulsar el sector de autotransporte.

En la inauguración de Expo Transporte Anpact 2021, el empresario sostuvo que la transformación de la industria exige adaptarse al los nuevos requerimientos del T-MEC y generar la infraestructura energética para cualquier combustible e impulsar la renovación vehicular.

"En este contexto de reactivación económica siguen enormes retos. Contar con certeza y certidumbre jurídica, seguridad en las carreteras, consistencia normativa y el respaldo en cuanto a comercio exterior es más importante que nunca. Recuperar el crecimiento económico y alcanzar el potencial del mercado interno de nuestra industria depende de ello", dijo Miguel Elizalde.

Por su parte, José Antonio Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), manifestó que se deben impulsar estrategias para que nadie se quede atrás, el uso y aplicación del Big Data para conocer a los consumidores, de la nube con la industria 4.0 y el compromiso del medio ambiente.

Estaré atento de avances y temas que vayan surgiendo, siempre con la idea de solucionar. Con unidad tendremos grandes resultados, somos una industria sólida. México nos necesita, pero fuertes y unidos apuntó.

En el evento también participó Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien mencionó que la pandemia de COVID-19 impuso retos, como las afectaciones a la libre movilidad y la contracción económica pronunciada derivada del paro de algunos sectores productivos.

Por ello, destacó, la industria del transporte , al igual que muchas otras, han tenido que buscar soluciones y alternativas inéditas para hacer frente a las circunstancias del nuevo entorno en que realiza sus actividades.

Recordó que los vehículos pesados del autotransporte mueven 55 por ciento de la carga nacional y movilizan 71 por ciento del comercio con los Estados Unidos.

Las circunstancias actuales nos plantea la relación de un equipo de trabajo con la participación de los diferentes niveles de gobierno así como de los transportistas y de la industria productora de vehículos pesados para construir las mejores soluciones a los escenarios post-covid dijo el funcionario.

DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES ES LA BASE DEL CRECIMIENTO: CCE

Por último, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que un diálogo informado entre las autoridades, iniciativa privada y sociedad es la base para un crecimiento económico y desarrollo incluyente.

Refirió que medidas como el limitar la importación de gasolinas no brinda la mejor señal de certeza, y reiteró que no "por quitar las manzanas podridas se tiene que talar el árbol", sino que se debe investigar y sancionar a quien no respete las libertades que otorga el mercado.

Para sortear los retos tan complicados que hoy enfrenta la economía, se necesita inversión y colaboración diaria entre empresas y autoridades. Es fundamental contar con certidumbre y reglas del juego claras y predecibles para desarrollar proyectos productivos que beneficien a la sociedad afirmó el empresario.

