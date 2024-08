Asociaciones con Pemex, estrategia exitosa: Amexhi

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) señaló que las asociaciones o colaboraciones entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Iniciativa Privada (IP) se deben de aprovechar en mayor medida, pues “ha sido una estrategia exitosa para fortalecer a la empresa nacional a través de inyecciones de capital y al fortalecimiento de capacidades operativas y tecnológicas”.

Alberto de la Fuente, presidente de la Amexhi, aseguró que hay resultados claros y evidentes de las asociaciones público-privadas, por lo que se deben de impulsar, porque “creemos que con ello se logran resultados donde ambas partes ganan”.

Expuso que gracias a las asociaciones del Campo Trion, Campos Cárdenas-Mora y Campo Ogarrio, Pemex obtuvo 2 mil 513 millones de dólares, cifra que ayudó en su capitalización y en la participación de proyectos complejos donde no invirtió considerablemente y no asumió el riesgo total.

Ante ese panorama, destacó que ya existen empresas que están viendo resultados óptimos en inversiones, en yacimientos encontrados y producción, de ahí resulta importante que se generen las oportunidades para que surja mayor interés de invertir en México, “el que tengamos un sector más dinámico dependerá de las oportunidades que se ven adelante”.

Además, si se generan las oportunidades, a México llegarían mas inversiones que impactarían en el fenómeno de la relocalización de empresas. “Hoy las empresas están volviendo a ver a México con el interés de regresar, de participar, de seguir invirtiendo en nuestro país, estamos en un momento importante”, puntualizó.

SOBERANÍA ENERGÉTICA. Con el propósito de que México alcance la soberanía energética, es necesario que México se independice de la importación de gas estadounidense, ya que el 75 por ciento del gas que se utiliza en el país proviene del país norteño; por ello, es importante que se produzca gas y se tenga la infraestructura necesaria para su distribución y comercialización, “el futuro del México petrolero es no convencionales”, señaló Merlin Cochran, director general de Amexhi.

Por su parte, Alberto de la Fuente, señaló que la Secretaría de Energía estimó un crecimiento anual de la demanda de gas de alrededor de 3.0 por ciento, e incluso el Centro de Control de Gas Natural (Cenagas) previó que en los próximos dos sexenios podría incrementarse la demanda hasta en 50 por ciento, de ahí la importancia de que México se convierta en productor.

Ante ese escenario, la Amexhi exhortó a que se realice “una discusión abierta, técnica y apegada a los más altos estándares de seguridad internacional sobre el uso del fracking como una herramienta para desarrollar los yacimientos no convencionales en México”, pues de los 112 mil 946 MMbdpce, que son recursos prospectivos, 64 mil 224 millones son de no convencionales.

PROHIBICIÓN DE FRACKING. Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló cambios a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política para la prohibición del fracking o fracturamiento hidráulico para extraer hidrocarburos, Alberto de la Fuente dijo que se mantienen “atentos y respetuosos” de la conversación que se genere con la llegada de la nueva legislatura, pero aseguró que “... los yacimientos no convencionales le pueden proveer a nuestro país recursos adicionales, el que no se permitiera, obviamente sería una oportunidad que México no podría aprovechar”.