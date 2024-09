Aumento salarial genera dudas a patrones por pago de ISR

Uno de los compromisos del Gobierno saliente fue el aumento al salario mínimo, que entre 2018 y 2024 creció 113 por ciento, lo cual mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también contribuyó a que, al ganar más deban pagar un impuesto salarial del que antes estaban exentos por percibir menos de 7 mil pesos, lo que ha generado incertidumbre en patrones y trabajadores, pues por este incremento podrían pagar al fisco más de 10 mil pesos por trabajador a finales del año.

Rolando Silva Briceño, vicepresidente en Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que anualmente los patrones retienen una parte del salario de sus trabajadores como parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que deben trasladar al fisco todas aquellas personas físicas y morales con ingresos en México, pero antes de 2024, éste cobro sólo aplicaba para aquellos trabajadores que recibían más de 7 mil 382.33 pesos mensuales.

En entrevista con La Razón, señaló que; sin embargo, con el último aumento de 20 por ciento al salario mínimo, las tablas de los subsidios fiscales para el empleo se han visto rebasadas, por lo que ahora los trabajadores que reciban mensualmente más de esos 7 mil 382 pesos deberán pagar alrededor de 380 pesos por ISR, el equivalente al 11 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual.

Gráfico

“Existe la posibilidad de que aplicando la ley de forma estricta, el patrón tenga que retener (el impuesto de ISR al salario) al final del año… lo que hoy tenemos es todavía una incertidumbre, porque este año, en particular, con el último 20 por ciento que hubo de incremento, los trabajadores ya rebasan la tabla del salario mínimo”, indicó el contador público.

Ante esta problemática, el pasado 2 de mayo, el Gobierno de México realizó una actualización al subsidio al empleo para evitar que 6.0 por ciento del aumento total al salario mínimo se vaya al pago de este impuesto, por lo que determinó que están exentos de pagarlo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes ganan menos de 9 mil 081 pesos al mes.

“Con el nuevo esquema, todas las personas trabajadoras que ganan menos de 9 mil 081 pesos (alrededor de 1.2 salarios mínimos) verán una reducción en el impuesto a pagar, lo que permitirá que reciban de manera íntegra el 20 por ciento de incremento del salario mínimo más reciente. Ésta es una medida que beneficia a 8.2 millones de personas trabajadoras que menos ganan (el 37.1 por ciento de toda la población trabajadora formal)”, indicó en un comunicado.

Pero a pesar de esta actualización, los patrones tendrían que pagar 10 mil 251 pesos de ISR por cada trabajador registrado en su empresa al final del año. Si esa cifra se multiplicara por el número de empleos ante el IMSS, esto representaría para el fisco una recaudación de 229 mil 518 millones 198 mil 585 pesos, sólo por este impuesto.

Esto considerando que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta el segundo trimestre del 2024, el ingreso laboral promedio de un trabajador con empleo formal fue de 10 mil 513.82 pesos mensuales; mientras que la organización México, ¿cómo vamos? señala que la población ocupada en la formalidad percibe en promedio hasta 13 mil 394 pesos al mes.

El último reporte de Puestos de Trabajos Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta agosto de 2024 hay registrados 22 millones 389 mil 835 empleos formales.

No obstante, si se observan los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, se señala que hasta el segundo trimestre del año, 15 millones 175 mil 529 trabajadores recibían de 1 hasta 2 salarios mínimos, la retención equivaldría hasta 14 mil pesos por empleado, lo que en conjunto representaría para el SAT 222 mil 230 millones 446 mil 676 pesos.

Al respecto, Rolando Silva Briceño señaló que no se debe de perder de vista que todo este dinero recaudado por el Impuesto Sobre la Renta al salario no se va a un fondo de ahorro, a un fideicomiso, sino al gasto público; además de que el aumento salarial “es parte de una política de fortalecimiento al ingreso de los trabajadores que se convierte al final en un beneficio fiscal”.

“Aquí el tema es que hay incertidumbre para el patrón, o sea yo que hago, no te puedo retener mensual, pero si no te lo retengo yo lo pago, entonces la ley te lo permite retener al final…Cuando hablamos de trabajadores con el salario mínimo, el patrón no retiene, él absorbe completa la carga social y entonces para el patrón es más caro”, destacó.

Cabe aclarar que tan sólo en los primeros ocho meses del año, el Gobierno recaudó un billón 833 mil 545 millones de pesos sólo del Impuesto Sobre la Renta, lo que representó un aumento de 87 mil 417 millones de pesos, respecto a enero y agosto del año pasado.