Aumento al salario implica reto para la meta de inflación del Banxico, advierte Heath

El subgobernador del Banco de México (Banxico) Johnatan Heath advirtió que el incremento al salario mínimo de 12 por ciento propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implicará presiones inflacionarias, lo que supondrá un reto más para el banco central en su objetivo de mantener la tasa en 3.0 por ciento, más aún en un contexto en el que los precios de los servicios se resisten a ceder.

Durante su participación en el webinar Perspectivas de la Inflación y Política Monetaria, organizado por el banco Invex, señaló que el mercado laboral en México se está desacelerando, por lo que realizar aumentos salariales de doble dígito, generarían más presiones inflacionarias debido al incremento de los costos laborales, especialmente en el sector servicios.

“Toda esta parte de las presiones salariales, tanto del salario mínimo como de salarios medios, es precisamente el reto más grande que tenemos nosotros que enfrentar para empezar finalmente a ver que se rompe la persistencia de la inflación de los servicios y cruce el primer umbral de 5.0 por ciento”, explicó.

¿De cuánto debe ser el aumento al salario para evitar presiones?

De acuerdo con BBVA México, que se pretenda que el salario mínimo alcance las 2.5 canastas básicas, que es el ingreso mínimo necesario para que una persona pueda vivir dignamente, es necesario; sin embargo para que no haya presiones al alza en la inflación, lo ideal sería que los incrementos salariales sean del 7.0 por ciento por año .

En este sentido, el subgobernador Heath explicó que la inflación de mercancías alimenticias y no alimenticias ya están por debajo del 3.0 por ciento y ya no les queda mucho margen para bajar, pero la inflación de servicios aún no muestra una clara tendencia a la baja, por lo que esto, aunado a los aumentos salariales, preocupan en su análisis del Banxico para mantener a la tasa inflacionarias del país en el rango objetivo.

Aún no se ha ganado batalla contra inflación, advierten

Por ello, reiteró que se debe mantener una postura restrictiva y proceder “con mucha cautela” en las futuras decisiones sobre la tasa de interés ya que todavía no se ha ganado la batalla contra la inflación.

“Tenemos que mantener, para mi gusto, a nivel relativamente elevado por un poco más de tiempo hasta estar seguros que ya estamos rompiendo esta resistencia en los precios de los servicios” Johnatan Heath, subgobernador del Banco de México

Sin embargo, reconoció que si no logran romper la tendencia alcista de la inflación de servicios y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos continúa realizando más recortes a la tasa clave, el banco central se verá en la necesidad de también hacer ajustes. Esto al sostener que en el corto plazo el diferencial de tasas no es tan importante para la política monetaria del banco central.

“En el corto plazo tenemos margen de maniobra, pero en el mediano, ni siquiera a largo plazo, debemos tener un ciclo relativamente sincronizado. Significa que en un futuro si la Fed está bajando tasas, nosotros también las terminaremos bajando tarde o temprano porque no podemos ir en contra del ciclo monetario de Estados Unidos”, agregó Johnatan Heath.

