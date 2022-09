Baja en Categoría, inhibidor del crecimiento: Aeroméxico

La baja de Categoría en la seguridad aérea mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), la imposición de visas a otros países y las políticas de cielos abiertos, entre otras políticas inhiben el crecimiento del sector turismo, señaló Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico.

Durante el foro de Expansión 2022, el directivo señaló que las medidas regulatorias son inhibidoras de la industria turística y del desarrollo del sector, por lo cual, exhortó a que la regulación se balancee, con la finalidad de generar empleos y desarrollo en el país.

“El tema de Categoría 2 nos ha afectado muchísimo, nosotros no podemos volar de Cancún, Vallarta o Los Cabos a Estados Unidos, estamos impedidos por el down rate de la Categoría 2 de la Agencia Federal de Aviación Civil”, admitió.

En esta situación quien pierde es el destino, porque las aerolíneas mexicanas no pueden traer pasajeros y las de Estados Unidos no vuelan a los destinos mexicano,s porque no tienen personal, explicó el directivo.

“No entendemos como ya pasaron cerca de 18 meses y no se han logrado los cambios, el daño que está teniendo sobre la industria mexicana es muy significativo”, aunque se ha mitigado porque las aerolíneas de EU no tienen personal suficiente.

Por otra parte, dijo que el aumento de las tarifas aeroportuarias y los costos de los combustibles hacen complejo tener tarifas competitivas.

Respecto a la política de cielos abiertos mencionó que es muy difícil competir con otras aerolíneas.

“Ese tipo de detalles, de garantizar políticas de desarrollo que le permitan a las expresas mexicanas tener piso parejo, no necesitamos que nos subsidien”, explicó.

Sobre la reducción de vuelos por las obras de renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), comentó que es muy bueno que se lleven a cabo porque se dejó de invertir mucho tiempo en esta infraestructura.

Ante esto, Conesa no espera que en seis meses queden terminadas dichas obras, pero aseguró que apoyarán al Aeropuerto.

Aseguró además que continúan fortaleciendo su presencia en otros aeropuertos como Monterrey, Guadalajara y AIFA.