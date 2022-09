Baja de operaciones en AICM, durante más tiempo

La reducción temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para la temporada de invierno podrían extenderse más de los seis meses previstos.

Juan Carlos Zuazua, director general de VivaAerobus, comentó que la planeación de la reducción del 15 por ciento de las operaciones en el aeropuerto de la capital del país se realizó con meses de anticipación, por lo que descartó que haya una afectación para los usuarios.

Sin embargo, comentó que no existe aún la certeza de que sea por una temporada, dos o más, las que se mantenga la reducción de nueve vuelos por hora.

Pese a eso, sostuvo que lo más importante es que para realizar este recorte de operaciones las autoridades siguieron las mejores prácticas en materia de capacidad, que marcan instituciones internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Zuazua explicó que, aunque la disminución de operaciones se extienda más allá de la temporada de invierno, para VivaAerobus no significará ninguna afectación, debido a que la aerolínea ya no tiene planes de crecimiento en esa terminal aérea.

“Ya no hay afectación en el AICM porque ya no tenemos planes de crecimiento, la única forma en la que podemos crecer en el AICM es cambiando equipos chicos con grandes. Vamos a seguir creciendo en AIFA y Toluca y en otros aeropuertos del país, porque nuestro modelo de negocio no depende de un solo aeropuerto como las aerolíneas tradicionales”.

Previamente, el directivo presentó el programa de lealtad de la aerolínea, llamado Doters, que permitirá a todas las personas sumar Puntos Doters cada vez que viajen, para después canjearlos por nuevos vuelos, servicios adicionales, boletos de autobús y muchos productos más de toda la red de aliados de Doters.

“Ahora, además de ofrecer precios bajos, nuestro nuevo programa de lealtad y recompensas Doters permite que el dinero de los pasajeros rinda aún más cuando vuelan con Viva. Con la fórmula de viajar, ganar Puntos Doters y acceder a más beneficios y vuelos, mejoramos la experiencia de viaje, reconocemos a nuestros clientes por su preferencia”, explicó Zuazua en conferencia.